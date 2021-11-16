https://ria.ru/20211116/migranty-1759247964.html

Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе

Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе - РИА Новости, 16.11.2021

Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей ситуации на границе стоят задачи защитить свою страну и не допустить столкновений. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:14

2021-11-16T11:14

2021-11-16T11:25

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александр лукашенко

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей ситуации на границе стоят задачи защитить свою страну и не допустить столкновений.По его словам, обеспечение безопасности госграницы - наиважнейшая проблема. "Это обусловлено возрастающим потоком беженцев на территорию Беларуси. На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск - до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой. Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США", - отметил глава белорусского государства.Лукашенко заявил, что не понимает, как можно оправдывать размещение у границы самолетов, вертолетов и танков потоком беженцев. Он подчеркнул, что в этой ситуации поражает реакция польских политиков и чиновников Европейского союза. "Вместо поиска совместно с белорусской стороной решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия. Кроме того, угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем", - сказал белорусский президент.Лукашенко также отметил открытость Белоруссии в плане информационного освещения ситуации на границе и миграционного кризиса. "Мы не закрываем рты журналистам. Любой представитель прессы, белорусской и зарубежной, может приехать и вести репортажи с любой точки государственной границы", - сказал он.Ранее Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе у пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области Белоруссии стихийного лагеря беженцев в количестве примерно 2 тысяч человек. В этот понедельник мигранты перешли непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, остановившись на линии ее прохождения у заграждений польских силовиков.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.

https://ria.ru/20211116/lukashenko-1759248311.html

https://ria.ru/20211116/granitsa-1759245522.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-16T11:14 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии