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Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе
Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе - РИА Новости, 16.11.2021
Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей ситуации на границе стоят задачи защитить свою страну и не допустить столкновений. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:14
2021-11-16T11:25
в мире
белоруссия
польша
александр лукашенко
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей ситуации на границе стоят задачи защитить свою страну и не допустить столкновений.По его словам, обеспечение безопасности госграницы - наиважнейшая проблема. "Это обусловлено возрастающим потоком беженцев на территорию Беларуси. На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск - до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой. Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США", - отметил глава белорусского государства.Лукашенко заявил, что не понимает, как можно оправдывать размещение у границы самолетов, вертолетов и танков потоком беженцев. Он подчеркнул, что в этой ситуации поражает реакция польских политиков и чиновников Европейского союза. "Вместо поиска совместно с белорусской стороной решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия. Кроме того, угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем", - сказал белорусский президент.Лукашенко также отметил открытость Белоруссии в плане информационного освещения ситуации на границе и миграционного кризиса. "Мы не закрываем рты журналистам. Любой представитель прессы, белорусской и зарубежной, может приехать и вести репортажи с любой точки государственной границы", - сказал он.Ранее Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе у пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области Белоруссии стихийного лагеря беженцев в количестве примерно 2 тысяч человек. В этот понедельник мигранты перешли непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, остановившись на линии ее прохождения у заграждений польских силовиков.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
https://ria.ru/20211116/lukashenko-1759248311.html
https://ria.ru/20211116/granitsa-1759245522.html
белоруссия
польша
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:14 16.11.2021 (обновлено: 11:25 16.11.2021)
 
Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе

Лукашенко о ситуации на границе: важно защитить свою страну и не допустить столкновений

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей ситуации на границе стоят задачи защитить свою страну и не допустить столкновений.

"Нам сейчас главное защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений. Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь (у границы с Польшей – ред.) уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя, чтобы эта так называемая проблема стала развязыванием горячего противостояния", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.

По его словам, обеспечение безопасности госграницы - наиважнейшая проблема. "Это обусловлено возрастающим потоком беженцев на территорию Беларуси. На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск - до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой. Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США", - отметил глава белорусского государства.
Лукашенко заявил, что не понимает, как можно оправдывать размещение у границы самолетов, вертолетов и танков потоком беженцев. Он подчеркнул, что в этой ситуации поражает реакция польских политиков и чиновников Европейского союза. "Вместо поиска совместно с белорусской стороной решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия. Кроме того, угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем", - сказал белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
11:15
Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель
Лукашенко также отметил открытость Белоруссии в плане информационного освещения ситуации на границе и миграционного кризиса. "Мы не закрываем рты журналистам. Любой представитель прессы, белорусской и зарубежной, может приехать и вести репортажи с любой точки государственной границы", - сказал он.
Ранее Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
11:05
В Польше заявили о попытках мигрантов ночью форсировать границу
Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе у пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области Белоруссии стихийного лагеря беженцев в количестве примерно 2 тысяч человек. В этот понедельник мигранты перешли непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, остановившись на линии ее прохождения у заграждений польских силовиков.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
 
В миреБелоруссияПольшаАлександр ЛукашенкоМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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