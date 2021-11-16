11:14 16.11.2021 (обновлено: 11:25 16.11.2021)
Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе
Лукашенко о ситуации на границе: важно защитить свою страну и не допустить столкновений
МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей ситуации на границе стоят задачи защитить свою страну и не допустить столкновений.
"Нам сейчас главное защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений. Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь (у границы с Польшей – ред.) уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя, чтобы эта так называемая проблема стала развязыванием горячего противостояния", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
По его словам, обеспечение безопасности госграницы - наиважнейшая проблема. "Это обусловлено возрастающим потоком беженцев на территорию Беларуси. На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск - до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой. Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США", - отметил глава белорусского государства.
Лукашенко заявил, что не понимает, как можно оправдывать размещение у границы самолетов, вертолетов и танков потоком беженцев. Он подчеркнул, что в этой ситуации поражает реакция польских политиков и чиновников Европейского союза. "Вместо поиска совместно с белорусской стороной решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия. Кроме того, угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем", - сказал белорусский президент.
Лукашенко также отметил открытость Белоруссии в плане информационного освещения ситуации на границе и миграционного кризиса. "Мы не закрываем рты журналистам. Любой представитель прессы, белорусской и зарубежной, может приехать и вести репортажи с любой точки государственной границы", - сказал он.
Ранее Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе у пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области Белоруссии стихийного лагеря беженцев в количестве примерно 2 тысяч человек. В этот понедельник мигранты перешли непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, остановившись на линии ее прохождения у заграждений польских силовиков.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.