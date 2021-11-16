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Союзное государство работает над общим символом, сообщил Мезенцев
Союзное государство работает над общим символом, сообщил Мезенцев - РИА Новости, 16.11.2021
Союзное государство работает над общим символом, сообщил Мезенцев
Союзное государство России и Белоруссии работает над созданием общего символа, возможно, это будет что-то из общей истории, заявил государственный секретарь... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:58
2021-11-16T10:58
белоруссия
дмитрий мезенцев
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии работает над созданием общего символа, возможно, это будет что-то из общей истории, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Мы уже работаем над этим. Есть такое поручение, данное нам в ходе Высшего государственного совета. Такое же решение было поддержано в рамках заседания союзного совета министров", - сообщил Мезенцев в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, этим символом "вряд будет животное"."Ищем символ из совместной истории. Может быть, не только современной. Может быть, той, которая уводит нас в глубокие века", - добавил он.Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
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белоруссия, дмитрий мезенцев, россия
10:58 16.11.2021
 
Союзное государство работает над общим символом, сообщил Мезенцев

Мезенцев: Союзное государство России и Белоруссии работает над созданием общего символа

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии работает над созданием общего символа, возможно, это будет что-то из общей истории, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Мы уже работаем над этим. Есть такое поручение, данное нам в ходе Высшего государственного совета. Такое же решение было поддержано в рамках заседания союзного совета министров", - сообщил Мезенцев в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, этим символом "вряд будет животное".
"Ищем символ из совместной истории. Может быть, не только современной. Может быть, той, которая уводит нас в глубокие века", - добавил он.
Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
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БелоруссияДмитрий МезенцевРоссия
 
 
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