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Глава МИД Белоруссии обсудил с Боррелем ситуацию на границе
Глава МИД Белоруссии обсудил с Боррелем ситуацию на границе - РИА Новости, 16.11.2021
Глава МИД Белоруссии обсудил с Боррелем ситуацию на границе
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T21:19
2021-11-16T21:23
в мире
белоруссия
минск
владимир макей
владимир макеев
жозеп боррель
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, заявил о приверженности Минска совместному поиску путей решения урегулирования миграционного кризиса, сообщила пресс-служба белорусского министерства."Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии, Высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стороны обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Беларуси и ЕС", - говорится в сообщении.Там отмечается, что белорусский "министр подтвердил нацеленность Беларуси на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса". "При этом подчеркнута принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости санкций как инструмента политики в отношении суверенного и независимого государства, их негативных последствиях как для двусторонних отношений, так и для региональной стабильности и безопасности в целом", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Макей довел до собеседника информацию по ужесточению миграционного режима в Белоруссии. "Отдельно акцентировал серьезные усилия белорусской стороны по обеспечению мигрантов гуманитарной помощью, в том числе во взаимодействии с общественными и международными организациями, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международную организацию по миграции, Международный детский фонд, Белорусское общество Красного Креста и Полумесяца и другие", - говорится в сообщении.В нем также говорится, что стороны условились о продолжении контактов по линии Белоруссия – ЕС.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств. Вечером власти Белоруссии организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре, часть мигрантов перебралась туда из пункта пропуска "Брузги" на польской границе, а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211116/granitsa-1759362316.html
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в мире, белоруссия, минск, владимир макей , владимир макеев, жозеп боррель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
21:19 16.11.2021 (обновлено: 21:23 16.11.2021)
 
Глава МИД Белоруссии обсудил с Боррелем ситуацию на границе

Глава МИД Белоруссии Макей обсудил с Боррелем ситуацию на границе

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, заявил о приверженности Минска совместному поиску путей решения урегулирования миграционного кризиса, сообщила пресс-служба белорусского министерства.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии, Высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стороны обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Беларуси и ЕС", - говорится в сообщении.
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Там отмечается, что белорусский "министр подтвердил нацеленность Беларуси на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса". "При этом подчеркнута принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости санкций как инструмента политики в отношении суверенного и независимого государства, их негативных последствиях как для двусторонних отношений, так и для региональной стабильности и безопасности в целом", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Макей довел до собеседника информацию по ужесточению миграционного режима в Белоруссии. "Отдельно акцентировал серьезные усилия белорусской стороны по обеспечению мигрантов гуманитарной помощью, в том числе во взаимодействии с общественными и международными организациями, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международную организацию по миграции, Международный детский фонд, Белорусское общество Красного Креста и Полумесяца и другие", - говорится в сообщении.
В нем также говорится, что стороны условились о продолжении контактов по линии Белоруссия – ЕС.
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На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств. Вечером власти Белоруссии организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре, часть мигрантов перебралась туда из пункта пропуска "Брузги" на польской границе, а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияМинскВладимир МакейВладимир МакеевЖозеп БоррельСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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