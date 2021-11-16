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Глава МИД Белоруссии обсудил с Боррелем ситуацию на границе

Глава МИД Белоруссии обсудил с Боррелем ситуацию на границе - РИА Новости, 16.11.2021

Глава МИД Белоруссии обсудил с Боррелем ситуацию на границе

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T21:19

2021-11-16T21:19

2021-11-16T21:23

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владимир макеев

жозеп боррель

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, заявил о приверженности Минска совместному поиску путей решения урегулирования миграционного кризиса, сообщила пресс-служба белорусского министерства."Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии, Высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стороны обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Беларуси и ЕС", - говорится в сообщении.Там отмечается, что белорусский "министр подтвердил нацеленность Беларуси на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса". "При этом подчеркнута принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости санкций как инструмента политики в отношении суверенного и независимого государства, их негативных последствиях как для двусторонних отношений, так и для региональной стабильности и безопасности в целом", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Макей довел до собеседника информацию по ужесточению миграционного режима в Белоруссии. "Отдельно акцентировал серьезные усилия белорусской стороны по обеспечению мигрантов гуманитарной помощью, в том числе во взаимодействии с общественными и международными организациями, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международную организацию по миграции, Международный детский фонд, Белорусское общество Красного Креста и Полумесяца и другие", - говорится в сообщении.В нем также говорится, что стороны условились о продолжении контактов по линии Белоруссия – ЕС.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств. Вечером власти Белоруссии организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре, часть мигрантов перебралась туда из пункта пропуска "Брузги" на польской границе, а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211116/granitsa-1759362316.html

https://ria.ru/20211116/napadenie-1759340219.html

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