https://ria.ru/20211116/lukashenko-1759252751.html

Приказа о размещении военных на границе не было, заявил Лукашенко

Приказа о размещении военных на границе не было, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.11.2021

Приказа о размещении военных на границе не было, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что армия страны имеет планы противодействия любой агрессии, но, несмотря на усиление сопредельными странами ЕС РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:29

2021-11-16T11:29

2021-11-16T11:38

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

польша

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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что армия страны имеет планы противодействия любой агрессии, но, несмотря на усиление сопредельными странами ЕС военных группировок рядом с республикой, приказа о размещении военных на западной границе страны пока не отдавалось.Ранее белорусское министерство обороны заявило, что решение Польши о сосредоточении 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС."Я только что сказал, что на границе с той стороны около 20 тысяч вооруженных людей. Мы не развернули ни одного взвода, ни одной роты - военных - там, на границе. Такого приказа главнокомандующий вооруженными силами не отдавал", - приводит слова Лукашенко во вторник агентство Белта.Вместе с тем он подчеркнул, что "планы противодействия любой агрессии с их стороны" в стране имеются. "Такую команду министру обороны и другим генералам, силовым структурам я отдавал", - констатировал президент.

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польша

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александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, польша