https://ria.ru/20211116/lomonosov-1759311177.html

В Архангельской области открыли памятник Михаилу Ломоносову

В Архангельской области открыли памятник Михаилу Ломоносову - РИА Новости, 16.11.2021

В Архангельской области открыли памятник Михаилу Ломоносову

Памятник русскому ученому и просветителю Михаилу Ломоносову открыли в селе Холмогоры Архангельской области к 310-летию со дня рождения великого деятеля науки,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:01

2021-11-16T16:01

2021-11-16T17:18

архангельская область

ломоносов

михаил ломоносов

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 ноя – РИА Новости. Памятник русскому ученому и просветителю Михаилу Ломоносову открыли в селе Холмогоры Архангельской области к 310-летию со дня рождения великого деятеля науки, которое отмечается в этом году, сообщила пресс-служба правительства региона.Как пояснили инициаторы установки монумента, село, где родился и вырос Ломоносов, находится на острове, за рекой. Там в свое время также был установлен памятник ученому. Однако в значимые даты, в том числе в день рождения Ломоносова, когда в честь первого русского академика организуются различные торжества, переправа в село невозможна. Это еще одна причина, по которой второй монумент установлен в районном центре – селе Холмогоры.На обратной стороне постамента размещена цитата из "Героической поэмы" Михаила Ломоносова – "Дерзайте Отчизну мужеством прославить!". По словам главы региона Александра Цыбульского, который выступил на открытии памятника, феномен Ломоносова появился во многом благодаря тем людям, которые его окружали, прекрасной природе северного края."Это заложило основу, которую мы увидели в его великих открытиях, сделанных в дальнейшем. Ломоносов состоялся и многого добился в стольких диаметрально разных направлениях науки, что даже сегодня это сложно осознать. В одном человеке воплотился и великий физик, химик, историк, географ, литературовед, и это перечисление можно еще долго продолжать", – сказал Цыбульский. По словам губернатора, богатейшее наследие, оставленное ученым, в полной мере предстоит оценить будущим поколениям.Председатель областного Собрания депутатов, вице-президент Ломоносовского фонда Екатерина Прокопьева, в свою очередь, подчеркнула, что дела и открытия Михаила Ломоносова заслуживают особого признания на его родной земле. "Памятники – это восклицательные знаки истории. Этот памятник – не только знак восклицания великому гению, но и знак уважения тем людям, которые здесь живут, работают и делают все, чтобы сохранять и приумножать историю нашей родной земли", - сказала Прокопьева.Автор памятника – заслуженный художник России Сергей Сюхин. "Я хотел показать неуемную энергию этого деревенского отрока и еще более несокрушимое его стремление к знаниям. Надеюсь, что мне это удалось", – отметил художник.На территории рядом с памятником Ломоносову было проведено благоустройство, которое включало в себя устройство освещения, установку малых архитектурных форм, укладку тротуарной плитки, скамеек, а также озеленение. Средства на эти цели в размере порядка 2,5 миллиона рублей были выделены фондом "Устойчивое развитие Поморья".

https://ria.ru/20211027/arkhangelsk-1756573682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ломоносов, михаил ломоносов, александр цыбульский