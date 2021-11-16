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Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента
Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента - РИА Новости, 16.11.2021
Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента
Главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар подал документы для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах в Ливии, сообщает... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:14
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в мире
ливия
халифа хафтар
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар подал документы для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах в Ливии, сообщает телеканал "Аль-Арабия". Сам Хафтар подтвердил это."Я подал документы в качестве кандидата на пост президента Ливии", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Хафтара."Приветствую конструктивные инициативы братских стран с целью проведения выборов в положенный срок с учетом того, что они являются единственным выходом из острого кризиса", - подчеркнул Хафтар.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.
https://ria.ru/20211020/libya-1755271014.html
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в мире, ливия, халифа хафтар
11:14 16.11.2021 (обновлено: 11:38 16.11.2021)
 
Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента

Главнокомандующий ЛНА Хафтар подал документы для регистрации кандидатом в президенты Ливии

© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020 - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар подал документы для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах в Ливии, сообщает телеканал "Аль-Арабия". Сам Хафтар подтвердил это.
"Я подал документы в качестве кандидата на пост президента Ливии", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Хафтара.
"Приветствую конструктивные инициативы братских стран с целью проведения выборов в положенный срок с учетом того, что они являются единственным выходом из острого кризиса", - подчеркнул Хафтар.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.
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