https://ria.ru/20211116/liviya-1759247105.html
Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента
Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента - РИА Новости, 16.11.2021
Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента
Главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар подал документы для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах в Ливии, сообщает... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:14
2021-11-16T11:14
2021-11-16T11:38
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар подал документы для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах в Ливии, сообщает телеканал "Аль-Арабия". Сам Хафтар подтвердил это."Я подал документы в качестве кандидата на пост президента Ливии", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Хафтара."Приветствую конструктивные инициативы братских стран с целью проведения выборов в положенный срок с учетом того, что они являются единственным выходом из острого кризиса", - подчеркнул Хафтар.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.
https://ria.ru/20211020/libya-1755271014.html
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РИА Новости
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в мире, ливия, халифа хафтар
11:14 16.11.2021 (обновлено: 11:38 16.11.2021)
Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента
Главнокомандующий ЛНА Хафтар подал документы для регистрации кандидатом в президенты Ливии