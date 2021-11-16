https://ria.ru/20211116/kurs-1759272387.html
Официальный курс евро на среду снизился на 25 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 25 копеек - РИА Новости, 16.11.2021
Официальный курс евро на среду снизился на 25 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 24,92 копейки, до 82,5244 рубля, курс доллара вырос на 28,29 копейки, до 72,5553 рубля, РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:59
2021-11-16T12:59
2021-11-16T12:59
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
евро
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594965131_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_f8a226d8cc4c2ac495fd17b566a21e51.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 24,92 копейки, до 82,5244 рубля, курс доллара вырос на 28,29 копейки, до 72,5553 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 4,35 копейки, составив 77,0414 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594965131_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7d7846038c3f6ffda9811ba2adb5d204.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
Официальный курс евро на среду снизился на 25 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 25 копеек, до 82,52 рубля