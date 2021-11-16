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Официальный курс евро на среду снизился на 25 копеек

Официальный курс евро на среду снизился на 25 копеек - РИА Новости, 16.11.2021

Официальный курс евро на среду снизился на 25 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 24,92 копейки, до 82,5244 рубля, курс доллара вырос на 28,29 копейки, до 72,5553 рубля, РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:59

2021-11-16T12:59

2021-11-16T12:59

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 24,92 копейки, до 82,5244 рубля, курс доллара вырос на 28,29 копейки, до 72,5553 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 4,35 копейки, составив 77,0414 рубля.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия