https://ria.ru/20211116/kultura-1759235134.html
Правительство выделит средства на поддержку федеральных учреждений культуры
Правительство выделит средства на поддержку федеральных учреждений культуры - РИА Новости, 16.11.2021
Правительство выделит средства на поддержку федеральных учреждений культуры
Правительство РФ выделит более 2,2 миллиарда рублей на поддержку федеральных учреждений культуры, пострадавших из-за снижения доходов во время пандемии,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:05
2021-11-16T10:05
2021-11-16T10:05
культура
общество
михаил мишустин
большой театр
государственный эрмитаж
новости культуры
россия
культура
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правительство РФ выделит более 2,2 миллиарда рублей на поддержку федеральных учреждений культуры, пострадавших из-за снижения доходов во время пандемии, сообщили в пресс-службе кабмина."Федеральный центр продолжает оказывать помощь организациям культуры, пострадавшим из-за распространения коронавирусной инфекции. В этот раз свыше 2,2 млрд рублей будет направлено на поддержку театров, музеев, концертных и выставочных залов. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что более 1,2 миллиарда рублей будет направлено министерству культуры для дальнейшего предоставления субсидий театрально-концертным организациям и ещё свыше 606 миллионов рублей – для субсидий музеям. 196 миллионов рублей направят Большому театру, ещё 197 миллионов рублей – Государственному Эрмитажу.Дополняется, что источником средств станет резервный фонд правительства. В октябре 2021 года правительство уже направило более 624,7 млн рублей на поддержку государственных цирковых организаций.
https://ria.ru/20211112/ptsr-1758826760.html
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общество, михаил мишустин, большой театр, государственный эрмитаж, новости культуры, россия, культура
Правительство выделит средства на поддержку федеральных учреждений культуры
На поддержку федеральных учреждений культуры выделят более 2,2 миллиарда рублей