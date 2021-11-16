https://ria.ru/20211116/kuban-1759293153.html
На Кубани не собираются отменять зимний курортный сезон из-за пандемии
На Кубани не собираются отменять зимний курортный сезон из-за пандемии - РИА Новости, 16.11.2021
На Кубани не собираются отменять зимний курортный сезон из-за пандемии
Зимний сезон на курортах Кубани отменять из-за пандемии не будут, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:24
2021-11-16T15:24
2021-11-16T18:19
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СОЧИ, 16 ноя — РИА Новости. Зимний сезон на курортах Кубани отменять из-за пандемии не будут, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края."Краснодарский край пока не планирует закрывать зимний курортный сезон. Но он, прежде всего, будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе", — уточнили чиновники.При этом в пресс-службе администрации подчеркнули, что продолжит действовать ряд ограничительных мер, связанных с COVID-19, а туристы должны быть вакцинированы, либо обязаться сделать прививку в течение трех дней в Краснодарском крае."Для этого созданы все условия: работают прививочные пункты и кабинеты при отелях",— заключили в пресс-службе.
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зима, краснодарский край, новости - туризм, туристы, туризм, курорт, коронавирус в россии, пандемия
15:24 16.11.2021 (обновлено: 18:19 16.11.2021)
На Кубани не собираются отменять зимний курортный сезон из-за пандемии
Власти: зимний сезон на курортах Кубани состоится, несмотря на ограничения из-за COVID-19
СОЧИ, 16 ноя — РИА Новости. Зимний сезон на курортах Кубани отменять из-за пандемии не будут, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Краснодарский край пока не планирует закрывать зимний курортный сезон. Но он, прежде всего, будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе", — уточнили чиновники.
При этом в пресс-службе администрации подчеркнули, что продолжит действовать ряд ограничительных мер, связанных с COVID-19, а туристы должны быть вакцинированы, либо обязаться сделать прививку в течение трех дней в Краснодарском крае.
"Для этого созданы все условия: работают прививочные пункты и кабинеты при отелях",— заключили в пресс-службе.