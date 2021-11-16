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Краснов заявил о выплате гражданам долгов по зарплатам
Краснов заявил о выплате гражданам долгов по зарплатам - РИА Новости, 16.11.2021
Краснов заявил о выплате гражданам долгов по зарплатам
Более 15 миллиардов рублей долгов по зарплате выплачено гражданам в 2021 году после вмешательства прокуроров, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:37
2021-11-16T12:37
общество
госдума рф
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Более 15 миллиардов рублей долгов по зарплате выплачено гражданам в 2021 году после вмешательства прокуроров, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на правительственном часе в Госдуме.По словам Краснова, в числе приоритетов прокурорской работы остаются соблюдение прав работников на своевременное и полное получение зарплаты, гарантированных выплат, сохранение рабочих мест, обеспечение безопасных условий труда."За неполный год нами выявлено и пресечено свыше 370 тысяч нарушений законодательства в данной области, в результате вмешательства прокуроров более 350 тысяч граждан получили ранее задержанные выплаты на сумму более 15 миллиардов рублей", - сказал Краснов.Генпрокурор отметил, что среди них значительное число медицинских работников. Так, по актам прокурорского реагирования выплачены стимулирующие 900 миллионов рублей за работу по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. В 2020 году – 2,6 миллиарда рублей.
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общество, госдума рф, игорь краснов, россия
12:37 16.11.2021
 
Краснов заявил о выплате гражданам долгов по зарплатам

Краснов: после вмешательства прокуроров выплачено 15 миллиардов рублей долгов по зарплате

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Более 15 миллиардов рублей долгов по зарплате выплачено гражданам в 2021 году после вмешательства прокуроров, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на правительственном часе в Госдуме.
По словам Краснова, в числе приоритетов прокурорской работы остаются соблюдение прав работников на своевременное и полное получение зарплаты, гарантированных выплат, сохранение рабочих мест, обеспечение безопасных условий труда.
"За неполный год нами выявлено и пресечено свыше 370 тысяч нарушений законодательства в данной области, в результате вмешательства прокуроров более 350 тысяч граждан получили ранее задержанные выплаты на сумму более 15 миллиардов рублей", - сказал Краснов.
Генпрокурор отметил, что среди них значительное число медицинских работников. Так, по актам прокурорского реагирования выплачены стимулирующие 900 миллионов рублей за работу по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. В 2020 году – 2,6 миллиарда рублей.
 
ОбществоГосдума РФИгорь КрасновРоссия
 
 
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