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Туризм
https://ria.ru/20211116/kosmos-1759332822.html
Японские космические туристы сдали экзамен по управлению "Союзом"
Японские космические туристы сдали экзамен по управлению "Союзом" - РИА Новости, 16.11.2021
Японские космические туристы сдали экзамен по управлению "Союзом"
Японский космический турист Юсаку Маэдзава и его помощник Едзо Хирано на отлично сдали экзамены по управлению кораблем "Союз МС", сообщает во вторник Центр... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:18
2021-11-16T17:54
космос - риа наука
центр подготовки космонавтов
международная космическая станция (мкс)
александр мисуркин
юсаку маэдзава
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава и его помощник Едзо Хирано на отлично сдали экзамены по управлению кораблем "Союз МС", сообщает во вторник Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина."По результатам второго дня на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" космонавт Александр Мисуркин и участники космического полета Юсаку Маэдзава и Йодзо Хирано получили "отлично", - говорится в сообщении.Дублирующий экипаж, в который вошли космонавт Александр Скворцов и участник космического полета Щун Огисо, также на отлично сдал экзамен по российскому сегменту Международной космической станции. 15 ноября основной экипаж отвечал по российскому сегменту, а дублеры - по кораблю "Союз МС"."Уже завтра в ЦПК состоится заседание межведомственной комиссии (МВК), которая подведет итоги подготовки экипажей в ЦПК", - уточнили в центре.Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японец-миллиардер Маэдзава и его помощник Едзо Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю.
https://ria.ru/20211027/turisty-1756524058.html
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космос - риа наука, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, юсаку маэдзава, новости - туризм
17:18 16.11.2021 (обновлено: 17:54 16.11.2021)
 
Японские космические туристы сдали экзамен по управлению "Союзом"

Японские космические туристы сдали на "отлично" экзамен по управлению "Союзом"

© Фото : Space AdventuresЯпонский предприниматель Юсаку Маэдзава
Японский предприниматель Юсаку Маэдзава - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Space Adventures
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава и его помощник Едзо Хирано на отлично сдали экзамены по управлению кораблем "Союз МС", сообщает во вторник Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
"По результатам второго дня на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" космонавт Александр Мисуркин и участники космического полета Юсаку Маэдзава и Йодзо Хирано получили "отлично", - говорится в сообщении.
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Дублирующий экипаж, в который вошли космонавт Александр Скворцов и участник космического полета Щун Огисо, также на отлично сдал экзамен по российскому сегменту Международной космической станции. 15 ноября основной экипаж отвечал по российскому сегменту, а дублеры - по кораблю "Союз МС".
"Уже завтра в ЦПК состоится заседание межведомственной комиссии (МВК), которая подведет итоги подготовки экипажей в ЦПК", - уточнили в центре.
Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японец-миллиардер Маэдзава и его помощник Едзо Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю.
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