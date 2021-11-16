Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759287949.html
В Москве выделили еще 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19
В Москве выделили еще 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021
В Москве выделили еще 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19
Правительство Москвы дополнительно выделило 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:14
2021-11-16T14:14
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596575640_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_fd38bfefbde4facfe0cae5f6057edcd1.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правительство Москвы дополнительно выделило 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы."Правительство Москвы выделило 5,6 миллиарда рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и/или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Уточняется, что выделение дополнительных средств позволит обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 при сохранении необходимых объемов плановой и экстренной медицинской помощи по другим заболеваниям."Источником дополнительных средств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, предоставленный правительству Москвы в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 26 октября", - отметили в пресс-службе мэра.
https://ria.ru/20211115/stsenarii-1759041842.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596575640_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_5e2b3c1dc61906845ca27bc0926e3fd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:14 16.11.2021
 
В Москве выделили еще 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19

Власти Москвы дополнительно выделили 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правительство Москвы дополнительно выделило 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.
"Правительство Москвы выделило 5,6 миллиарда рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и/или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что выделение дополнительных средств позволит обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 при сохранении необходимых объемов плановой и экстренной медицинской помощи по другим заболеваниям.
"Источником дополнительных средств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, предоставленный правительству Москвы в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 26 октября", - отметили в пресс-службе мэра.
Медицинский сотрудник отделения для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 02:08Распространение коронавируса
Названы сценарии развития коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
00:14Глава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКС
00:10В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
00:00Жилье в России станет недоступнее, предупредили эксперты
Лента новостейМолния
Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристамиГлава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКСВ Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с РоссиейЖилье в России станет недоступнее, предупредили эксперты