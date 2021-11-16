https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759287949.html

В Москве выделили еще 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19

В Москве выделили еще 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021

В Москве выделили еще 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19

Правительство Москвы дополнительно выделило 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:14

2021-11-16T14:14

2021-11-16T14:14

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правительство Москвы дополнительно выделило 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы."Правительство Москвы выделило 5,6 миллиарда рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и/или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Уточняется, что выделение дополнительных средств позволит обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 при сохранении необходимых объемов плановой и экстренной медицинской помощи по другим заболеваниям."Источником дополнительных средств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, предоставленный правительству Москвы в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 26 октября", - отметили в пресс-службе мэра.

https://ria.ru/20211115/stsenarii-1759041842.html

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