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В Москве выделили еще 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19
В Москве выделили еще 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021
В Москве выделили еще 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19
Правительство Москвы дополнительно выделило 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:14
2021-11-16T14:14
2021-11-16T14:14
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правительство Москвы дополнительно выделило 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы."Правительство Москвы выделило 5,6 миллиарда рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и/или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Уточняется, что выделение дополнительных средств позволит обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 при сохранении необходимых объемов плановой и экстренной медицинской помощи по другим заболеваниям."Источником дополнительных средств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, предоставленный правительству Москвы в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 26 октября", - отметили в пресс-службе мэра.
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В Москве выделили еще 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19
Власти Москвы дополнительно выделили 5,6 миллиарда рублей на лечение пациентов с COVID-19