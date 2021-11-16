https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759287685.html
В Челябинской области сообщили о росте свободного коечного фонда
В Челябинской области сообщили о росте свободного коечного фонда - РИА Новости, 16.11.2021
В Челябинской области сообщили о росте свободного коечного фонда
Свободный коечный фонд для больных новой коронавирусной инфекцией в Челябинской области составляет 20%, во вторник будет решаться вопрос об его уменьшении и... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:12
2021-11-16T14:12
2021-11-16T14:12
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общество
челябинская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Свободный коечный фонд для больных новой коронавирусной инфекцией в Челябинской области составляет 20%, во вторник будет решаться вопрос об его уменьшении и выводе части медучреждений в свою профильную деятельность, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.Ранее губернатор региона Алексей Текслер отмечал, что прошедшие две недели, которые регион прожил в режиме нерабочих дней, дали свои результаты, и в области наблюдается снижение эпидемиологической напряженности. "Наблюдаем снижение госпитализаций, стабилизацию по заболеваемости в целом. Мы видим снижение пневмоний, и таким образом можно сказать, что эти две недели пошли в целом на пользу с точки зрения эпидситуации", - отмечал Текслер.Также первый замгубернатора региона Ирина Гехт ранее сообщала, что в области на конец октября развернуто 8853 койки, "мы добавили еще 150 коек, чтобы держать более широким свободный коечный фонд", и было свободно 152 койки.Министр здравоохранения региона добавил, что вопрос с коечным фондом будет решаться на областном оперштабе при губернаторе области. "Приоритетом является максимально быстро вывести хирургические, терапевтические стационары, чтобы они стали оказывать свою профильную деятельность", - пояснил он.Также министр отметил снижение количества вакцинаций по сравнению с прошлой неделей. За сутки были вакцинированы 10651 человек, процент от взрослого населения это 49, сказал он. Что касается остатков вакцины, то всего 166 432 дозы вакцины есть на территории области, "вакцина есть вся, прививать продолжаем", уточнил Семенов.По словам начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раисы Косаревой, говорить о том, что регион вышел на плато, рано, для этого нужны дополнительные наблюдения. По ее мнению, сроки выхода на плато зависят от многих проводимых мероприятий, в том числе "как скоро мы максимально привьемся от ковид, как будем соблюдать масочный режим и дистанцирование, как будут соблюдать режим изоляции лица, которые являются больными и контактными лицами".По данным минздрава Челябинской области, в регионе подтверждено 119 754 случая заболевания COVID-19 (+593 новых подтверждения ко вчерашнему дню, школьников нет).
https://radiosputnik.ria.ru/20211116/koronavirus-1759238095.html
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общество, челябинская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, алексей текслер, россия, коронавирус в россии
В Челябинской области сообщили о росте свободного коечного фонда
Семенов: свободный коечный фонд для больных COVID-19 в Челябинской области вырос до 20%
ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Свободный коечный фонд для больных новой коронавирусной инфекцией в Челябинской области составляет 20%, во вторник будет решаться вопрос об его уменьшении и выводе части медучреждений в свою профильную деятельность, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.
Ранее губернатор региона Алексей Текслер отмечал, что прошедшие две недели, которые регион прожил в режиме нерабочих дней, дали свои результаты, и в области наблюдается снижение эпидемиологической напряженности. "Наблюдаем снижение госпитализаций, стабилизацию по заболеваемости в целом. Мы видим снижение пневмоний, и таким образом можно сказать, что эти две недели пошли в целом на пользу с точки зрения эпидситуации", - отмечал Текслер.
Также первый замгубернатора региона Ирина Гехт ранее сообщала, что в области на конец октября развернуто 8853 койки, "мы добавили еще 150 коек, чтобы держать более широким свободный коечный фонд", и было свободно 152 койки.
"Мы видим определенную стабилизацию в количестве пациентов, которых мы госпитализируем на госпитальные базы. Есть небольшое снижение. У нас 20% свободного коечного фонда. Был ВКС с Минздравом РФ, и 20% - это считается не много и не мало. Этим фондом мы должны быстро оперировать – либо в отношении увеличения, либо уменьшения. Сегодня будет штаб, мы ситуацию доложим и будет решаться вопрос об уменьшении коечного фонда", - сказал Семенов журналистам.
Министр здравоохранения региона добавил, что вопрос с коечным фондом будет решаться на областном оперштабе при губернаторе области. "Приоритетом является максимально быстро вывести хирургические, терапевтические стационары, чтобы они стали оказывать свою профильную деятельность", - пояснил он.
Также министр отметил снижение количества вакцинаций по сравнению с прошлой неделей. За сутки были вакцинированы 10651 человек, процент от взрослого населения это 49, сказал он. Что касается остатков вакцины, то всего 166 432 дозы вакцины есть на территории области, "вакцина есть вся, прививать продолжаем", уточнил Семенов.
По словам начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раисы Косаревой, говорить о том, что регион вышел на плато, рано, для этого нужны дополнительные наблюдения. По ее мнению, сроки выхода на плато зависят от многих проводимых мероприятий, в том числе "как скоро мы максимально привьемся от ковид, как будем соблюдать масочный режим и дистанцирование, как будут соблюдать режим изоляции лица, которые являются больными и контактными лицами".
По данным минздрава Челябинской области, в регионе подтверждено 119 754 случая заболевания COVID-19 (+593 новых подтверждения ко вчерашнему дню, школьников нет).