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Темпы заболеваемости COVID-19 в Тюменской области сократились вчетверо
Темпы заболеваемости COVID-19 в Тюменской области сократились вчетверо - РИА Новости, 16.11.2021
Темпы заболеваемости COVID-19 в Тюменской области сократились вчетверо
Темпы заболеваемости COVID-19 снизились в Тюменской области в четыре раза, сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:38
2021-11-16T13:38
2021-11-16T13:38
тюменская область
коронавирус в россии
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ТЮМЕНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Темпы заболеваемости COVID-19 снизились в Тюменской области в четыре раза, сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на онлайн-заседании регионального оперативного штаба."На 44-й неделе, с 1 по 7 ноября, темп прироста заболеваемости составил три процента, на 45-й неделе, с 8 по 14 ноября - 0,7 процента. По данным на 15 ноября суточный показатель заболеваемости составляет 22,5 на сто тысяч населения", – сказала Шарухо.Охват населения региона тестированием на COVID-19 за последние семь дней - 504 на 100 тысяч населения. По этому показателю Тюменская область занимает 6 место среди регионов России.По информации оперативного штаба, по итогам 45-й недели на 37% снизилась заболеваемость среди детей в результате продления школьных каникул и введения дистанционного обучения.В регионе вакцинированы против коронавируса 800 846 человек, полный курс прошли 685 576 человек.
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коронавирус в россии
ТЮМЕНЬ, 16 ноя – РИА Новости
. Темпы заболеваемости COVID-19 снизились в Тюменской области
в четыре раза, сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на онлайн-заседании регионального оперативного штаба.
"На 44-й неделе, с 1 по 7 ноября, темп прироста заболеваемости составил три процента, на 45-й неделе, с 8 по 14 ноября - 0,7 процента. По данным на 15 ноября суточный показатель заболеваемости составляет 22,5 на сто тысяч населения", – сказала Шарухо.
Охват населения региона тестированием на COVID-19 за последние семь дней - 504 на 100 тысяч населения. По этому показателю Тюменская область занимает 6 место среди регионов России.
По информации оперативного штаба, по итогам 45-й недели на 37% снизилась заболеваемость среди детей в результате продления школьных каникул и введения дистанционного обучения.
В регионе вакцинированы против коронавируса 800 846 человек, полный курс прошли 685 576 человек.