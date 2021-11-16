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В Москве за сутки госпитализировали 1029 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1029 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1029 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировано 1029 человек с COVID, на ИВЛ находятся 724 человека, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:20
2021-11-16T12:20
2021-11-16T12:20
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1029 человек с COVID, на ИВЛ находятся 724 человека, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 2606 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1029 человек. На ИВЛ находятся 724 человека. В городе выздоровели ещё 7387 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 695 190", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 97 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 1029 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1029 пациентов с COVID-19, на ИВЛ — 724 человека