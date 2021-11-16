https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759245934.html

Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19

Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021

Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19

Время доставки материалов в лабораторию для исследования на COVID-19 не должно превышать 24 часа с момента сбора, следует из постановления главы... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:07

2021-11-16T11:07

2021-11-16T11:30

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Время доставки материалов в лабораторию для исследования на COVID-19 не должно превышать 24 часа с момента сбора, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

https://ria.ru/20211116/pfizer-1759230596.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии