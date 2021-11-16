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Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19
Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021
Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19
Время доставки материалов в лабораторию для исследования на COVID-19 не должно превышать 24 часа с момента сбора, следует из постановления главы... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:07
2021-11-16T11:07
2021-11-16T11:30
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общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Время доставки материалов в лабораторию для исследования на COVID-19 не должно превышать 24 часа с момента сбора, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
11:07 16.11.2021 (обновлено: 11:30 16.11.2021)
Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19
Материалы для исследования на COVID-19 должны доставлять в лабораторию в течение 24 часов