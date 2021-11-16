https://ria.ru/20211116/konflikt-1759280457.html

На Украине назвали ответственных за обострение конфликта с Россией

На Украине назвали ответственных за обострение конфликта с Россией - РИА Новости, 16.11.2021

На Украине назвали ответственных за обострение конфликта с Россией

Украинские политические эксперты Руслан Бизяев и Вадим Карасев сочли Великобританию и США ответственными за обострение отношений между Москвой и Киевом. Своими... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:39

2021-11-16T13:39

2021-11-16T14:10

украина

сша

джо байден

министерство обороны сша

вадим карасев

джон кирби

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украинские политические эксперты Руслан Бизяев и Вадим Карасев сочли Великобританию и США ответственными за обострение отношений между Москвой и Киевом. Своими мнениями они поделились с газетой "Вести.ua".По его мнению, Соединенное Королевство пытается ухудшить условия переговоров между президентом США Джо Байденом и Владимиром Путиным. На этой встрече очень многое может измениться, подчеркнул он.Иную точку зрения высказал его коллега политолог Карасев."В США сейчас активизировались "ястребы", которые хотят не допустить связки между Германией, Россией и Китаем. Они не могут ударить по Пекину и Берлину, а по Москве медийно — вполне, чтобы расстыковать ее с Берлином", — объяснил он.Эксперт добавил, что Белый дом оказывает давление на Германию, затягивая процесс сертификации трубопровода "Северный поток — 2".Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил необычную военную активность России вблизи границ с Украиной и призвал российских коллег к транспарентности. Сообщения о том, что Москва якобы стягивает войска к границе, звучали на Западе и ранее.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Газета "Коммерсант" на прошлой неделе со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Байден могут до конца этого года провести беседу в онлайн-формате, а в начале 2022 года личную встречу. Песков в комментарии сказал, что реальной договоренности пока нет.

https://ria.ru/20211115/kuleba-1759202895.html

https://ria.ru/20211115/ukraina-1759107256.html

украина

сша

россия

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украина, сша, джо байден, министерство обороны сша, вадим карасев, джон кирби, северный поток — 2, россия