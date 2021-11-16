13:39 16.11.2021 (обновлено: 14:10 16.11.2021)
На Украине назвали ответственных за обострение конфликта с Россией
"Вести.ua": Лондону и Вашингтону выгодна острая фаза конфликта между Москвой и Киевом
© REUTERS / Press Service General Staff of the Armed Forces of UkraineУчения украинских ВС вблизи границы с Крымом
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украинские политические эксперты Руслан Бизяев и Вадим Карасев сочли Великобританию и США ответственными за обострение отношений между Москвой и Киевом. Своими мнениями они поделились с газетой "Вести.ua".
"По сути, ситуацию на границе Украины и России разжигает Лондон. Острая фаза конфликта сегодня не выгодна никому, кроме Великобритании", — заявил Бизяев.
По его мнению, Соединенное Королевство пытается ухудшить условия переговоров между президентом США Джо Байденом и Владимиром Путиным. На этой встрече очень многое может измениться, подчеркнул он.
Иную точку зрения высказал его коллега политолог Карасев.
Эксперт добавил, что Белый дом оказывает давление на Германию, затягивая процесс сертификации трубопровода "Северный поток — 2".
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Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил необычную военную активность России вблизи границ с Украиной и призвал российских коллег к транспарентности. Сообщения о том, что Москва якобы стягивает войска к границе, звучали на Западе и ранее.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Газета "Коммерсант" на прошлой неделе со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Байден могут до конца этого года провести беседу в онлайн-формате, а в начале 2022 года личную встречу. Песков в комментарии сказал, что реальной договоренности пока нет.