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Конференция PR от IMC (IMPACT, MAGIC, CREATIVITY) пройдет в Москве
Конференция PR от IMC (IMPACT, MAGIC, CREATIVITY) пройдет в Москве - РИА Новости, 16.11.2021
Конференция PR от IMC (IMPACT, MAGIC, CREATIVITY) пройдет в Москве
Конференция PRот IMC (IMPACT, MAGIC, CREATIVITY) пройдет в Москве 24-26 ноября. С профессионализмом и душой собрали актуальные проблемы в PR, чтобы обсудить с... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:01
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пресс-релизы
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МОСКВА, 16 ноя - Inform Media Conferences. Конференция PRот IMC (IMPACT, MAGIC, CREATIVITY) пройдет в Москве 24-26 ноября. С профессионализмом и душой собрали актуальные проблемы в PR, чтобы обсудить с лидерами мнений и знаковыми фигурами корпоративных коммуникаций:Поделили темы на три блока, которые проведем в три дня, разложим по полочкам все "боли" сегодняшних коммуникаций:24 ноября / среда / ТРЕНДЫ25 ноября / четверг / DIGITAL26 ноября / пятница / ВНУТРИКОМКто к нам придет? В конференции ежегодно принимают участие PR-директора, руководители по связям с общественностью и внутренним коммуникациям, руководители пресс-служб и корпоративных отношений, руководители блоков GR, HR и CSR, СМИ, блогеры и даже иноагенты.Кто у нас выступит? Представители ИНТЕРФАКС · SANOFI · COCA-COLA HBC РОССИЯ · MICROSOFT · РОССИЙСКАЯ "ПРЕМЕРЬЕР-ЛИГА" · DANONE · SVEZA · SOFTLINE· COMUNICA · МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА · SAP · ПОЛЮС и другие.Организатор - Inform MediaСайт конференции - PR от IMCПодробная информация по телефону в Москве: +7 (495) 369.25.99 и на https://i-m-c.ru/pr-2021/#Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
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пресс-релизы
17:01 16.11.2021 (обновлено: 17:23 16.11.2021)
 

Конференция PR от IMC (IMPACT, MAGIC, CREATIVITY) пройдет в Москве

© Inform Media ConferencesБаннер конференции PR от IMC
Баннер конференции PR от IMC
© Inform Media Conferences
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - Inform Media Conferences. Конференция PRот IMC (IMPACT, MAGIC, CREATIVITY) пройдет в Москве 24-26 ноября. С профессионализмом и душой собрали актуальные проблемы в PR, чтобы обсудить с лидерами мнений и знаковыми фигурами корпоративных коммуникаций:
  • PR – мертв, пора переметнуться?
  • Журналистов нет, а блогеры не общаются с пиарщиками?
  • Рейтинги устарели?
  • Будущее профессии туманно?
  • Глобальный подход к PR сменился на обслуживание узких интересов
Поделили темы на три блока, которые проведем в три дня, разложим по полочкам все "боли" сегодняшних коммуникаций:
24 ноября / среда / ТРЕНДЫ
  • Как бороться с перенасыщенностью информации и лавировать в цунами инфоповодов?
  • Нативность и естественность.
  • Эйджизм, "молодая кровь" и другие неприятные термины.
  • Эмпатия в корпоративных коммуникациях. Как сохранить эмпатию аудитории? Социальные санкции на ведение бизнеса.
  • Что такое лакримократия и почему она опасна?
  • Зачем компаниям входить в чужие тренды? Нужно ли "быть на волне" или придерживаться установленной стратегии в турбулентном мире
  • Антикризисный PR: управляем "черными лебедями" и скоростью реакции.
25 ноября / четверг / DIGITAL
  • Дезинформация и манипуляция общественным мнением в digital-сфере. Работа с fake news.
  • Дайте каждому то, зачем он пришел в сеть. Как?
  • Цифровая гигиена против BIG DATA.
  • Применяем методики стартапа: как удачно пивотнуться и что из этого выйдет в digital-коммуникациях?
  • Performance PR – как эффективно доставлять ключевые сообщения в диджитал?
  • Журналистика мертва? Все к инфлюэнсерам?
  • Устойчивое развитие и ESG в digital. One-off или долгосрок? Импакт-инвестиции digital-кампаний.
  • Чье одеяло? Какова роль маркетинга в digital-PR и наоборот.
26 ноября / пятница / ВНУТРИКОМ
  • Технологические решения для внутрикома.
  • Клиентоцентричность начинается с сотрудника. Механики AdTech и MarTech для сотрудников – долго, дорого, эффективно?
  • Мобильный внутриком или адаптивность.
  • Разница подхода для внутрикома: IT, FMCG, фарма и банки. Сравнительный анализ методик, tone of voice и аудиторий. "Классика жанра" или незаменимый опыт из других сфер.
  • Продактплейсмент во внутрикоме. Радужно-бабочковые единорожки против жесткой фактологии.
  • Взрывной пиар" для внутрикома.
  • Работа с премиями и рейтингами и освещение их ВК.
  • Управление негативом во внутрикоме.
  • Всё inhouse? Разумный расчет во внутрикоме. Форматы и каналы с максимальной пользой и вовлеченностью.
  • "Корпоративные диссиденты": вовлечь нельзя оставить. Как?
  • Управление негативом во внутрикоме на примере вакцинации и сокращения штата.
Кто к нам придет? В конференции ежегодно принимают участие PR-директора, руководители по связям с общественностью и внутренним коммуникациям, руководители пресс-служб и корпоративных отношений, руководители блоков GR, HR и CSR, СМИ, блогеры и даже иноагенты.
Кто у нас выступит? Представители ИНТЕРФАКС · SANOFI · COCA-COLA HBC РОССИЯ · MICROSOFT · РОССИЙСКАЯ "ПРЕМЕРЬЕР-ЛИГА" · DANONE · SVEZA · SOFTLINE· COMUNICA · МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА · SAP · ПОЛЮС и другие.
Организатор - Inform Media
Сайт конференции - PR от IMC
Подробная информация по телефону в Москве: +7 (495) 369.25.99 и на https://i-m-c.ru/pr-2021/#
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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