https://ria.ru/20211116/konferentsiya-1759327204.html

Конференция PR от IMC (IMPACT, MAGIC, CREATIVITY) пройдет в Москве

Конференция PR от IMC (IMPACT, MAGIC, CREATIVITY) пройдет в Москве - РИА Новости, 16.11.2021

Конференция PR от IMC (IMPACT, MAGIC, CREATIVITY) пройдет в Москве

Конференция PRот IMC (IMPACT, MAGIC, CREATIVITY) пройдет в Москве 24-26 ноября. С профессионализмом и душой собрали актуальные проблемы в PR, чтобы обсудить с... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:01

2021-11-16T17:01

2021-11-16T17:23

пресс-релизы

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МОСКВА, 16 ноя - Inform Media Conferences. Конференция PRот IMC (IMPACT, MAGIC, CREATIVITY) пройдет в Москве 24-26 ноября. С профессионализмом и душой собрали актуальные проблемы в PR, чтобы обсудить с лидерами мнений и знаковыми фигурами корпоративных коммуникаций:Поделили темы на три блока, которые проведем в три дня, разложим по полочкам все "боли" сегодняшних коммуникаций:24 ноября / среда / ТРЕНДЫ25 ноября / четверг / DIGITAL26 ноября / пятница / ВНУТРИКОМКто к нам придет? В конференции ежегодно принимают участие PR-директора, руководители по связям с общественностью и внутренним коммуникациям, руководители пресс-служб и корпоративных отношений, руководители блоков GR, HR и CSR, СМИ, блогеры и даже иноагенты.Кто у нас выступит? Представители ИНТЕРФАКС · SANOFI · COCA-COLA HBC РОССИЯ · MICROSOFT · РОССИЙСКАЯ "ПРЕМЕРЬЕР-ЛИГА" · DANONE · SVEZA · SOFTLINE· COMUNICA · МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА · SAP · ПОЛЮС и другие.Организатор - Inform MediaСайт конференции - PR от IMCПодробная информация по телефону в Москве: +7 (495) 369.25.99 и на https://i-m-c.ru/pr-2021/#Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы