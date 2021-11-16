17:01 16.11.2021 (обновлено: 17:23 16.11.2021)
Конференция PR от IMC (IMPACT, MAGIC, CREATIVITY) пройдет в Москве
© Inform Media ConferencesБаннер конференции PR от IMC
© Inform Media Conferences
МОСКВА, 16 ноя - Inform Media Conferences. Конференция PRот IMC (IMPACT, MAGIC, CREATIVITY) пройдет в Москве 24-26 ноября. С профессионализмом и душой собрали актуальные проблемы в PR, чтобы обсудить с лидерами мнений и знаковыми фигурами корпоративных коммуникаций:
- —PR – мертв, пора переметнуться?
- —Журналистов нет, а блогеры не общаются с пиарщиками?
- —Рейтинги устарели?
- —Будущее профессии туманно?
- —Глобальный подход к PR сменился на обслуживание узких интересов
Поделили темы на три блока, которые проведем в три дня, разложим по полочкам все "боли" сегодняшних коммуникаций:
24 ноября / среда / ТРЕНДЫ
- —Как бороться с перенасыщенностью информации и лавировать в цунами инфоповодов?
- —Нативность и естественность.
- —Эйджизм, "молодая кровь" и другие неприятные термины.
- —Эмпатия в корпоративных коммуникациях. Как сохранить эмпатию аудитории? Социальные санкции на ведение бизнеса.
- —Что такое лакримократия и почему она опасна?
- —Зачем компаниям входить в чужие тренды? Нужно ли "быть на волне" или придерживаться установленной стратегии в турбулентном мире
- —Антикризисный PR: управляем "черными лебедями" и скоростью реакции.
25 ноября / четверг / DIGITAL
- —Дезинформация и манипуляция общественным мнением в digital-сфере. Работа с fake news.
- —Дайте каждому то, зачем он пришел в сеть. Как?
- —Цифровая гигиена против BIG DATA.
- —Применяем методики стартапа: как удачно пивотнуться и что из этого выйдет в digital-коммуникациях?
- —Performance PR – как эффективно доставлять ключевые сообщения в диджитал?
- —Журналистика мертва? Все к инфлюэнсерам?
- —Устойчивое развитие и ESG в digital. One-off или долгосрок? Импакт-инвестиции digital-кампаний.
- —Чье одеяло? Какова роль маркетинга в digital-PR и наоборот.
26 ноября / пятница / ВНУТРИКОМ
- —Технологические решения для внутрикома.
- —Клиентоцентричность начинается с сотрудника. Механики AdTech и MarTech для сотрудников – долго, дорого, эффективно?
- —Мобильный внутриком или адаптивность.
- —Разница подхода для внутрикома: IT, FMCG, фарма и банки. Сравнительный анализ методик, tone of voice и аудиторий. "Классика жанра" или незаменимый опыт из других сфер.
- —Продактплейсмент во внутрикоме. Радужно-бабочковые единорожки против жесткой фактологии.
- —Взрывной пиар" для внутрикома.
- —Работа с премиями и рейтингами и освещение их ВК.
- —Управление негативом во внутрикоме.
- —Всё inhouse? Разумный расчет во внутрикоме. Форматы и каналы с максимальной пользой и вовлеченностью.
- —"Корпоративные диссиденты": вовлечь нельзя оставить. Как?
- —Управление негативом во внутрикоме на примере вакцинации и сокращения штата.
Кто к нам придет? В конференции ежегодно принимают участие PR-директора, руководители по связям с общественностью и внутренним коммуникациям, руководители пресс-служб и корпоративных отношений, руководители блоков GR, HR и CSR, СМИ, блогеры и даже иноагенты.
Кто у нас выступит? Представители ИНТЕРФАКС · SANOFI · COCA-COLA HBC РОССИЯ · MICROSOFT · РОССИЙСКАЯ "ПРЕМЕРЬЕР-ЛИГА" · DANONE · SVEZA · SOFTLINE· COMUNICA · МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА · SAP · ПОЛЮС и другие.
Организатор - Inform Media
Сайт конференции - PR от IMC
Подробная информация по телефону в Москве: +7 (495) 369.25.99 и на https://i-m-c.ru/pr-2021/#
Сайт конференции - PR от IMC
Подробная информация по телефону в Москве: +7 (495) 369.25.99 и на https://i-m-c.ru/pr-2021/#
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