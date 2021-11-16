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Суд допросил рыбаков из КНДР, обвиняемых в нападении на пограничников
Суд допросил рыбаков из КНДР, обвиняемых в нападении на пограничников - РИА Новости, 16.11.2021
Суд допросил рыбаков из КНДР, обвиняемых в нападении на пограничников
Приморский краевой суд допросил трех из 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на российских пограничников в Японском море, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:48
2021-11-16T10:48
происшествия
кндр (северная корея)
приморский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
японское море
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Приморский краевой суд допросил трех из 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на российских пограничников в Японском море, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников, указывал СК. Трое рыбаков, которые избили палками трех военных, причинив вред здоровью средней тяжести, уже осуждены: один - на семь лет колонии, двое – на четыре.Дело в отношении остальных 14 рыбаков рассматривают в Приморском краевом суде. Их обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Ранее суд допросил потерпевших и свидетелей, допрос подсудимых начался 16 августа. С 23 августа по 8 ноября в процессе был объявлен перерыв."Сегодня проходил допрос подсудимых. Допрос уже начинали ранее. В одно судебное заседание допрашивают одного подсудимого, так как много вопросов. В сегодняшнем судебном заседании допросили одного подсудимого. В итоге на сегодняшний день в общем количестве допрошены трое", - сообщила собеседница.По ее словам, следующее заседание назначено на 22 ноября, допрос продолжится.
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кндр (северная корея)
японское море
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происшествия, кндр (северная корея), приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), японское море
10:48 16.11.2021
 
Суд допросил рыбаков из КНДР, обвиняемых в нападении на пограничников

Суд допросил трех рыбаков из КНДР, обвиняемых в нападении на российских пограничников

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПриморский краевой суд
Приморский краевой суд - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Приморский краевой суд допросил трех из 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на российских пограничников в Японском море, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.
По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников, указывал СК. Трое рыбаков, которые избили палками трех военных, причинив вред здоровью средней тяжести, уже осуждены: один - на семь лет колонии, двое – на четыре.
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10 ноября, 10:02
Суд продлил арест рыбакам из КНДР, напавшим на российских пограничников
Дело в отношении остальных 14 рыбаков рассматривают в Приморском краевом суде. Их обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Ранее суд допросил потерпевших и свидетелей, допрос подсудимых начался 16 августа. С 23 августа по 8 ноября в процессе был объявлен перерыв.
"Сегодня проходил допрос подсудимых. Допрос уже начинали ранее. В одно судебное заседание допрашивают одного подсудимого, так как много вопросов. В сегодняшнем судебном заседании допросили одного подсудимого. В итоге на сегодняшний день в общем количестве допрошены трое", - сообщила собеседница.
По ее словам, следующее заседание назначено на 22 ноября, допрос продолжится.
 
ПроисшествияКНДР (Северная Корея)Приморский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)Японское море
 
 
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