https://ria.ru/20211116/kislorod-1759223452.html

ЧФ передал более 30 тонн сжиженного кислорода больницам Крыма и Севастополя

ЧФ передал более 30 тонн сжиженного кислорода больницам Крыма и Севастополя - РИА Новости, 16.11.2021

ЧФ передал более 30 тонн сжиженного кислорода больницам Крыма и Севастополя

Более 30 тонн сжиженного кислорода передано Черноморским флотом медицинским учреждениям Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба флота. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T08:25

2021-11-16T08:25

2021-11-16T08:25

распространение коронавируса

севастополь

республика крым

здоровье - общество

южный военный округ

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коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Более 30 тонн сжиженного кислорода передано Черноморским флотом медицинским учреждениям Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба флота."С аэродромов Черноморского флота и Южного военного округа передали очередную передачу партии сжиженного кислорода медицинским учреждениям Севастополя и республики Крым, осуществляющим лечение пациентов от последствий коронавирусной инфекции… Всего в лечебные учреждения региона с хранилищ военных аэродромов ЧФ и ЮВО расположенных в регионе передано более 30 тонн сжиженного кислорода", - сообщили в пресс-службе.На данный момент налажены регулярные поставки кислорода в медучреждения Крыма и Севастополя в объемах, сопоставимых с возможностями аэродромного оборудования, предназначенного для выработки жидкого кислорода.Для отгрузки кислорода используются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К, которые предназначены для зарядки кислородом бортовых систем летательных аппаратов. Отмечается, что поставки осуществлены в соответствии с обращениями глав регионов к командованию ЮВО.

https://ria.ru/20211115/kislorod-1759049944.html

севастополь

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, республика крым, здоровье - общество, южный военный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии