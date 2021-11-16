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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20211116/kislorod-1759223452.html
ЧФ передал более 30 тонн сжиженного кислорода больницам Крыма и Севастополя
ЧФ передал более 30 тонн сжиженного кислорода больницам Крыма и Севастополя - РИА Новости, 16.11.2021
ЧФ передал более 30 тонн сжиженного кислорода больницам Крыма и Севастополя
Более 30 тонн сжиженного кислорода передано Черноморским флотом медицинским учреждениям Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба флота. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T08:25
2021-11-16T08:25
распространение коронавируса
севастополь
республика крым
здоровье - общество
южный военный округ
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Более 30 тонн сжиженного кислорода передано Черноморским флотом медицинским учреждениям Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба флота."С аэродромов Черноморского флота и Южного военного округа передали очередную передачу партии сжиженного кислорода медицинским учреждениям Севастополя и республики Крым, осуществляющим лечение пациентов от последствий коронавирусной инфекции… Всего в лечебные учреждения региона с хранилищ военных аэродромов ЧФ и ЮВО расположенных в регионе передано более 30 тонн сжиженного кислорода", - сообщили в пресс-службе.На данный момент налажены регулярные поставки кислорода в медучреждения Крыма и Севастополя в объемах, сопоставимых с возможностями аэродромного оборудования, предназначенного для выработки жидкого кислорода.Для отгрузки кислорода используются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К, которые предназначены для зарядки кислородом бортовых систем летательных аппаратов. Отмечается, что поставки осуществлены в соответствии с обращениями глав регионов к командованию ЮВО.
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севастополь, республика крым, здоровье - общество, южный военный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:25 16.11.2021
 
ЧФ передал более 30 тонн сжиженного кислорода больницам Крыма и Севастополя

Черноморский флот передал более 30 тонн сжиженного кислорода больницам Крыма и Севастополя

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы
Медицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Более 30 тонн сжиженного кислорода передано Черноморским флотом медицинским учреждениям Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба флота.
"С аэродромов Черноморского флота и Южного военного округа передали очередную передачу партии сжиженного кислорода медицинским учреждениям Севастополя и республики Крым, осуществляющим лечение пациентов от последствий коронавирусной инфекции… Всего в лечебные учреждения региона с хранилищ военных аэродромов ЧФ и ЮВО расположенных в регионе передано более 30 тонн сжиженного кислорода", - сообщили в пресс-службе.
На данный момент налажены регулярные поставки кислорода в медучреждения Крыма и Севастополя в объемах, сопоставимых с возможностями аэродромного оборудования, предназначенного для выработки жидкого кислорода.
Для отгрузки кислорода используются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К, которые предназначены для зарядки кислородом бортовых систем летательных аппаратов. Отмечается, что поставки осуществлены в соответствии с обращениями глав регионов к командованию ЮВО.
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