https://ria.ru/20211116/kiberprestupleniya-1759358491.html
США потребовали от России конкретных шагов по борьбе с киберпреступниками
США потребовали от России конкретных шагов по борьбе с киберпреступниками - РИА Новости, 16.11.2021
США потребовали от России конкретных шагов по борьбе с киберпреступниками
США ждут от России конкретных шагов по борьбе с киберпреступниками, и терпение Вашингтона не безгранично, могут последовать дипломатические и экономические меры РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T19:16
2021-11-16T19:16
2021-11-16T19:31
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администрация президента сша
кибербезопасность
хакеры
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США ждут от России конкретных шагов по борьбе с киберпреступниками, и терпение Вашингтона не безгранично, могут последовать дипломатические и экономические меры против ответственных за вредоносную активность, заявил директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис.На слушаниях в комитете палаты представителей он сказал, что администрация США "ясно дала понять об ожиданиях нормального поведения" в киберсфере."Мы предоставили информацию, ждем реакции", - подчеркнул он.По словам Инглиса, преступные действия приписаны конкретным лицам, а не российскому правительству, которому дана возможность отреагировать."Мы продолжим оказывать значительное давление на Россию, чтобы они играли свою роль", - заявил он.По словам Инглиса, администрация США ясно дала понять, какие будут последствия, если Россия не перестанет представлять убежище киберпреступникам. "Дипломатические, экономические, включающие деятельность правоохранителей", - сказал он.Инглис заявил, что США будут ловить в третьих странах тех, кого считают причастными к киберпреступности, чтобы затем добиться экстрадиции.По словам Инглиса, США предпринимают действия и со своей стороны. "Мы можем стать целью сложнее, мы можем увеличить сопротивление", - подчеркнул он.Игнлис добавил, что США могут привлечь к работе международную коалицию, а киберагрессоров ловить в разных странах по всему миру.Ранее Инглис говорил, что хакеры стали реже атаковать с территории РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам.Помощник директора киберотдела ФБР Брайан Ворндран заявил, что США не наблюдает снижения атак кибервымогателей, якобы происходящих с территории России."С точки зрения ФБР, мы не видим снижения в последние пару месяцев атак кибервымогателей, устроенных с территории России", - заявил Ворндран в ходе слушаний в комитете палаты представителей конгресса.Он отметил, что данные неполные, поскольку ФБР видит только 20% информации.
https://ria.ru/20211028/kiberataka-1756602574.html
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сша, россия, в мире, администрация президента сша, кибербезопасность, хакеры, фбр
19:16 16.11.2021 (обновлено: 19:31 16.11.2021)
США потребовали от России конкретных шагов по борьбе с киберпреступниками
Белый дом: США ждут от России конкретных шагов по борьбе с киберпреступниками
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США
ждут от России
конкретных шагов по борьбе с киберпреступниками, и терпение Вашингтона
не безгранично, могут последовать дипломатические и экономические меры против ответственных за вредоносную активность, заявил директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис.
На слушаниях в комитете палаты представителей он сказал, что администрация США "ясно дала понять об ожиданиях нормального поведения" в киберсфере.
"Мы предоставили информацию, ждем реакции", - подчеркнул он.
По словам Инглиса, преступные действия приписаны конкретным лицам, а не российскому правительству, которому дана возможность отреагировать.
"Есть предел у этого терпения и дипломатические и экономические защитные меры, которые мы предпримем в отношении этих юридических лиц (причастных к преступной деятельности - ред.)", - сказал Инглис.
"Мы продолжим оказывать значительное давление на Россию, чтобы они играли свою роль", - заявил он.
По словам Инглиса, администрация США ясно дала понять, какие будут последствия, если Россия не перестанет представлять убежище киберпреступникам. "Дипломатические, экономические, включающие деятельность правоохранителей", - сказал он.
Инглис заявил, что США будут ловить в третьих странах тех, кого считают причастными к киберпреступности, чтобы затем добиться экстрадиции.
По словам Инглиса, США предпринимают действия и со своей стороны. "Мы можем стать целью сложнее, мы можем увеличить сопротивление", - подчеркнул он.
Игнлис добавил, что США могут привлечь к работе международную коалицию, а киберагрессоров ловить в разных странах по всему миру.
Ранее Инглис говорил, что хакеры стали реже атаковать с территории РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
подчеркивал непричастность Москвы
к кибератакам.
Помощник директора киберотдела ФБР
Брайан Ворндран заявил, что США не наблюдает снижения атак кибервымогателей, якобы происходящих с территории России.
"С точки зрения ФБР, мы не видим снижения в последние пару месяцев атак кибервымогателей, устроенных с территории России", - заявил Ворндран в ходе слушаний в комитете палаты представителей конгресса.
Он отметил, что данные неполные, поскольку ФБР видит только 20% информации.