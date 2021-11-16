https://ria.ru/20211116/kiberprestupleniya-1759358491.html

США потребовали от России конкретных шагов по борьбе с киберпреступниками

США потребовали от России конкретных шагов по борьбе с киберпреступниками - РИА Новости, 16.11.2021

США потребовали от России конкретных шагов по борьбе с киберпреступниками

США ждут от России конкретных шагов по борьбе с киберпреступниками, и терпение Вашингтона не безгранично, могут последовать дипломатические и экономические меры РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T19:16

2021-11-16T19:16

2021-11-16T19:31

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кибербезопасность

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США ждут от России конкретных шагов по борьбе с киберпреступниками, и терпение Вашингтона не безгранично, могут последовать дипломатические и экономические меры против ответственных за вредоносную активность, заявил директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис.На слушаниях в комитете палаты представителей он сказал, что администрация США "ясно дала понять об ожиданиях нормального поведения" в киберсфере."Мы предоставили информацию, ждем реакции", - подчеркнул он.По словам Инглиса, преступные действия приписаны конкретным лицам, а не российскому правительству, которому дана возможность отреагировать."Мы продолжим оказывать значительное давление на Россию, чтобы они играли свою роль", - заявил он.По словам Инглиса, администрация США ясно дала понять, какие будут последствия, если Россия не перестанет представлять убежище киберпреступникам. "Дипломатические, экономические, включающие деятельность правоохранителей", - сказал он.Инглис заявил, что США будут ловить в третьих странах тех, кого считают причастными к киберпреступности, чтобы затем добиться экстрадиции.По словам Инглиса, США предпринимают действия и со своей стороны. "Мы можем стать целью сложнее, мы можем увеличить сопротивление", - подчеркнул он.Игнлис добавил, что США могут привлечь к работе международную коалицию, а киберагрессоров ловить в разных странах по всему миру.Ранее Инглис говорил, что хакеры стали реже атаковать с территории РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам.Помощник директора киберотдела ФБР Брайан Ворндран заявил, что США не наблюдает снижения атак кибервымогателей, якобы происходящих с территории России."С точки зрения ФБР, мы не видим снижения в последние пару месяцев атак кибервымогателей, устроенных с территории России", - заявил Ворндран в ходе слушаний в комитете палаты представителей конгресса.Он отметил, что данные неполные, поскольку ФБР видит только 20% информации.

https://ria.ru/20211028/kiberataka-1756602574.html

https://ria.ru/20211020/khakery-1755490180.html

https://ria.ru/20211114/fbr-1759031082.html

https://ria.ru/20211116/kiberprestupleniya-1759350877.html

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сша, россия, в мире, администрация президента сша, кибербезопасность, хакеры, фбр