https://ria.ru/20211116/kiberataki-1759252937.html

НКЦ фиксирует рост кибератак на инфраструктуру компании

НКЦ фиксирует рост кибератак на инфраструктуру компании - РИА Новости, 16.11.2021

НКЦ фиксирует рост кибератак на инфраструктуру компании

Национальный клиринговый центр с июля 2021 года фиксирует значительный рост числа кибератак в интернете на ИТ-инфраструктуру компании, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:39

2021-11-16T11:39

2021-11-16T11:39

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национальный клиринговый центр (нкц)

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Национальный клиринговый центр с июля 2021 года фиксирует значительный рост числа кибератак в интернете на ИТ-инфраструктуру компании, сообщил РИА Новости член правления НКЦ Константин Феоктистов."Системы мониторинга НКЦ за последние четыре месяца зафиксировали возрастание более, чем в 100 раз числа попыток проникновения в компьютерные сети компании. По нашим оценкам, такая тенденция, наряду с другими причинами, является следствием значительного роста в условиях пандемии цифровизации услуг, что расширило поле для незаконной деятельности злоумышленников в сети интернет", - сказал Феоктистов.По его словам, анализ действий злоумышленников показал, что они были направлены на исследование систем НКЦ с целью выявления в них возможных уязвимостей, позволяющих несанкционированное проникновение."Наиболее типичными ухищрениями, к которым они прибегают, являются попытки реализовать так называемый Zero-day, то есть выявить в системах такие уязвимости, о которых владельцы этих систем по каким-то причинам не знают. Мы все это своевременно выявляли и выявляем, и наши системы обеспечения информационной безопасности оперативно отражают такие атаки. В последнее время интенсивные кибератаки были направлены и против других российских финансовых организаций", - пояснил Феоктистов.Он отметил, что работа по защите ИТ-комплексов проводится НКЦ в тесном взаимодействии с коллегами из Группы "Московская биржа", учитывая, что Группа является единым технологическим комплексом, обеспечивающим функционирование торгов-клиринговых платформ. В этом плане важными направлениями являются постоянное совершенствование технических и технологических средств зашиты с использованием лучших мировых практик финансовой инфраструктуры, проведение регулярного независимого аудита надежности ИТ-систем и их тестирование.

https://ria.ru/20211111/nkts-1758534445.html

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новости компаний - экономика, московская биржа, россия, национальный клиринговый центр (нкц)