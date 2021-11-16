https://ria.ru/20211116/izolyatsiya-1759246094.html

Вакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляции

Вакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляции - РИА Новости, 16.11.2021

Вакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляции

Россиянам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с больными в течение полугода после прививки,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:07

2021-11-16T11:07

2021-11-16T11:41

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

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МОСКВА 16 ноя — РИА Новости. Россиянам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с больными в течение полугода после прививки, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой.При этом у них не должно быть симптомов COVID-19."Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания", — говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.Там также отмечается, что непривитые, контактировавший с больным COVID-19, должен находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным или до выздоровления.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19