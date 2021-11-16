https://ria.ru/20211116/izolyatsiya-1759246094.html
Вакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляции
Вакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляции - РИА Новости, 16.11.2021
Вакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляции
Россиянам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с больными в течение полугода после прививки,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:07
2021-11-16T11:07
2021-11-16T11:41
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
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МОСКВА 16 ноя — РИА Новости. Россиянам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с больными в течение полугода после прививки, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой.При этом у них не должно быть симптомов COVID-19."Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания", — говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.Там также отмечается, что непривитые, контактировавший с больным COVID-19, должен находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным или до выздоровления.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19
11:07 16.11.2021 (обновлено: 11:41 16.11.2021)
Вакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляции
Привитых освободили от самоизоляции после контакта с заболевшими COVID-19