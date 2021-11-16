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Житель Казани избил падчерицу до разрыва селезенки
Житель Казани избил падчерицу до разрыва селезенки - РИА Новости, 16.11.2021
Житель Казани избил падчерицу до разрыва селезенки
Следователи выясняют обстоятельства избиения жителем Казани падчерицы, которая получила разрыв селезенки, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:26
2021-11-16T14:26
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства избиения жителем Казани падчерицы, которая получила разрыв селезенки, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану."По версии следствия, ночью 14 ноября в квартире одного из домов в Кировском районе города Казани подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары ногами 13-летней падчерице. Поводом послужило то, что девочка не присмотрела за младшим братом. На крики дочери проснулась спавшая в соседней комнате мать и вызвала медиков", - говорится в сообщении.По информации следствия, в результате избиения девочка была госпитализирована, в больнице у нее был диагностирован разрыв селезенки. Подозреваемый 38-летний мужчина, как отмечается, учинил дома скандал и был подвергнут административному аресту.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время он задержан. Причастность к совершению преступления мужчина полностью признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20210827/izbienie-1747459127.html
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия
14:26 16.11.2021
 
Житель Казани избил падчерицу до разрыва селезенки

СК возбудил дело против жителя Казани, избившего 13-летнюю падчерицу до разрыва селезенки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства избиения жителем Казани падчерицы, которая получила разрыв селезенки, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"По версии следствия, ночью 14 ноября в квартире одного из домов в Кировском районе города Казани подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары ногами 13-летней падчерице. Поводом послужило то, что девочка не присмотрела за младшим братом. На крики дочери проснулась спавшая в соседней комнате мать и вызвала медиков", - говорится в сообщении.
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По информации следствия, в результате избиения девочка была госпитализирована, в больнице у нее был диагностирован разрыв селезенки. Подозреваемый 38-летний мужчина, как отмечается, учинил дома скандал и был подвергнут административному аресту.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время он задержан. Причастность к совершению преступления мужчина полностью признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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