https://ria.ru/20211116/izbienie-1759290192.html

Житель Казани избил падчерицу до разрыва селезенки

Житель Казани избил падчерицу до разрыва селезенки - РИА Новости, 16.11.2021

Житель Казани избил падчерицу до разрыва селезенки

Следователи выясняют обстоятельства избиения жителем Казани падчерицы, которая получила разрыв селезенки, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:26

2021-11-16T14:26

2021-11-16T14:26

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства избиения жителем Казани падчерицы, которая получила разрыв селезенки, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану."По версии следствия, ночью 14 ноября в квартире одного из домов в Кировском районе города Казани подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары ногами 13-летней падчерице. Поводом послужило то, что девочка не присмотрела за младшим братом. На крики дочери проснулась спавшая в соседней комнате мать и вызвала медиков", - говорится в сообщении.По информации следствия, в результате избиения девочка была госпитализирована, в больнице у нее был диагностирован разрыв селезенки. Подозреваемый 38-летний мужчина, как отмечается, учинил дома скандал и был подвергнут административному аресту.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время он задержан. Причастность к совершению преступления мужчина полностью признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20210827/izbienie-1747459127.html

https://ria.ru/20210819/deti-1746253331.html

казань

республика татарстан (татарстан)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия