https://ria.ru/20211116/investitsii-1759243546.html
Приток прямых иностранных инвестиций в КНР в январе-октябре вырос на 17,8%
Приток прямых иностранных инвестиций в КНР в январе-октябре вырос на 17,8% - РИА Новости, 16.11.2021
Приток прямых иностранных инвестиций в КНР в январе-октябре вырос на 17,8%
За десять месяцев 2021 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 17,8% в годовом... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:54
2021-11-16T10:54
2021-11-16T10:54
россия-китай: главное
китай
москва
министерство коммерции кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f6c4b2e9fd5223386cd688f79f692952.jpg
МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". За десять месяцев 2021 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 17,8% в годовом исчислении до 943,2 миллиарда юаней (около 142 миллиардов долларов), сообщили на днях в министерстве коммерции КНР.При этом приток ПИИ в сектор услуг страны подскочил на 20,3% в годовом выражении, а в высокотехнологические отрасли - на 23,7%, свидетельствуют данные Минкоммерции.В январе-октябре объем фактически привлеченных ПИИ в континентальную часть Китая из стран-участниц "Пояса и пути" возрос на 30,7%, а из стран АСЕАН - на 29,5%.
https://ria.ru/20211115/kitay-1759080345.html
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_f95ba65649474c68aaf60be0d733cd45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, москва, министерство коммерции кнр