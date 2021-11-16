https://ria.ru/20211116/investitsii-1759243546.html

Приток прямых иностранных инвестиций в КНР в январе-октябре вырос на 17,8%

Приток прямых иностранных инвестиций в КНР в январе-октябре вырос на 17,8% - РИА Новости, 16.11.2021

Приток прямых иностранных инвестиций в КНР в январе-октябре вырос на 17,8%

За десять месяцев 2021 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 17,8% в годовом... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:54

2021-11-16T10:54

2021-11-16T10:54

россия-китай: главное

китай

москва

министерство коммерции кнр

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МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". За десять месяцев 2021 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 17,8% в годовом исчислении до 943,2 миллиарда юаней (около 142 миллиардов долларов), сообщили на днях в министерстве коммерции КНР.При этом приток ПИИ в сектор услуг страны подскочил на 20,3% в годовом выражении, а в высокотехнологические отрасли - на 23,7%, свидетельствуют данные Минкоммерции.В январе-октябре объем фактически привлеченных ПИИ в континентальную часть Китая из стран-участниц "Пояса и пути" возрос на 30,7%, а из стран АСЕАН - на 29,5%.

https://ria.ru/20211115/kitay-1759080345.html

китай

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, москва, министерство коммерции кнр