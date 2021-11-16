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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211116/investitsii-1759243546.html
Приток прямых иностранных инвестиций в КНР в январе-октябре вырос на 17,8%
Приток прямых иностранных инвестиций в КНР в январе-октябре вырос на 17,8% - РИА Новости, 16.11.2021
Приток прямых иностранных инвестиций в КНР в январе-октябре вырос на 17,8%
За десять месяцев 2021 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 17,8% в годовом... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:54
2021-11-16T10:54
россия-китай: главное
китай
москва
министерство коммерции кнр
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МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". За десять месяцев 2021 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 17,8% в годовом исчислении до 943,2 миллиарда юаней (около 142 миллиардов долларов), сообщили на днях в министерстве коммерции КНР.При этом приток ПИИ в сектор услуг страны подскочил на 20,3% в годовом выражении, а в высокотехнологические отрасли - на 23,7%, свидетельствуют данные Минкоммерции.В январе-октябре объем фактически привлеченных ПИИ в континентальную часть Китая из стран-участниц "Пояса и пути" возрос на 30,7%, а из стран АСЕАН - на 29,5%.
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китай, москва, министерство коммерции кнр
10:54 16.11.2021
 

Приток прямых иностранных инвестиций в КНР в январе-октябре вырос на 17,8%

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". За десять месяцев 2021 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 17,8% в годовом исчислении до 943,2 миллиарда юаней (около 142 миллиардов долларов), сообщили на днях в министерстве коммерции КНР.
При этом приток ПИИ в сектор услуг страны подскочил на 20,3% в годовом выражении, а в высокотехнологические отрасли - на 23,7%, свидетельствуют данные Минкоммерции.
Виды Пекина, архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 11:39Россия-Китай: Главное
Китай открывает третью фондовую биржу
В январе-октябре объем фактически привлеченных ПИИ в континентальную часть Китая из стран-участниц "Пояса и пути" возрос на 30,7%, а из стран АСЕАН - на 29,5%.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайМоскваМинистерство коммерции КНР
 
 
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