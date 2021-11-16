https://ria.ru/20211116/gretsiya-1759316553.html

Премьер Греции исключил обмен скульптур Парфенона на какие-либо артефакты

Премьер Греции исключил обмен скульптур Парфенона на какие-либо артефакты - РИА Новости, 16.11.2021

Премьер Греции исключил обмен скульптур Парфенона на какие-либо артефакты

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция не намерена предлагать какие-то артефакты в обмен на скульптуры Парфенона, вывезенные лордом... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:23

2021-11-16T16:23

2021-11-16T16:23

афины

греция

великобритания

британский музей

борис джонсон

кириакос мицотакис

культура

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АФИНЫ, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция не намерена предлагать какие-то артефакты в обмен на скульптуры Парфенона, вывезенные лордом Элгином и находящиеся в Британском музее. Скульптуры должны вернуться навсегда, и есть надежда убедить в этом британского премьера Джонсона, сказал Мицотакис в интервью британскому телеканалу ITV.Мицотакис находится с визитом в Великобритании, во вторник он намерен на переговорах с премьер-министром Борисом Джонсоном поднять вопрос о возвращении скульптур Парфенона.Джонсону нравится греческая история, он знает древнегреческий язык и является знатоком античной литературы. Однако в марте 2021 года Борис Джонсон впервые занял публичную позицию и заявил, что Элгин законно приобрел скульптуры Парфенона.Журналисты спросили Мицотакиса, есть ли способ убедить "этого классического премьер-министра" начать иначе думать о скульптурах."Должен быть (способ). Джонсон фанат классической Греции", - сказал Мицотакис.По его словам, скульптуры находятся в Великобритании, потому что их украл лорд Элгин.На замечание, что идет много дискуссий, были ли они украдены или вывезены на законных основаниях, Мицотакис сказал, что в конце конов это не юридический спор."И я не люблю говорить о возвращении скульптур, я люблю говорить о воссоединении скульптур. Я бы посоветовал вам сделать один из ваших выпусков в Музее Акрополя, где у вас будет возможность увидеть половину фриза в красивом современном музее прямо под Акрополем", - сказал премьер."Это аргумент за нашу позицию по воссоединению скульптур, и я подниму этот вопрос с премьер-министром Соединенного Королевства. И я думаю, что общий подход, согласно которому эти мраморы принадлежат Британскому музею, потому что они там находятся в течение долгого времени, немного анахроничен", - сказал Мицотакис.На вопрос, могла бы Греция одолжить скульптуры или дать взамен что-то, Мицотакис ответил: "Прежде всего, мы хотим вернуть скульптуры навсегда. Так что мы не пойдем на компромисс с их одалживанием."Но то, что мы можем предложить, - это, конечно, договоренность, благодаря которой мы могли бы предложить Британскому музею экспонаты и сокровища, которые никогда не находились за пределами Греции, как часть коллекции, которая будет выставляться по очереди. Так что, если будет желание, я уверен, что мы найдем решение", - сказал Мицотакис.По его словам, в год 200-летия с начала греческой революции со стороны Великобритании "это был бы щедрый жест по отношению к греческому народу".Журналист заметил, что премьер-министр Борис Джонсон лучший шанс для этого. "Если вам не удастся убедить его, я не уверен, что вы сможете кого-то убедить", - сказал журналист.Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции - фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Греция добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства, однако Британский музей утверждает, что Элгин имел разрешение - фирман визиря на их вывоз.Греческие ученые заявляли, что не было никаких разрешений на вывоз скульптур - лорду было позволено лишь сделать рисунки мрамора. В феврале 2019 года в музее Акрополя турецкие ученые Зейнеп Айген и Орхан Сакин представили итоги своих многолетних исследований, согласно которым, в турецких архивах нет документов, подтверждающих разрешение Элгину вывезти скульптуры Парфенона из Афин, и это доказывает незаконность действий лорда.

https://ria.ru/20211115/parfenon-1759152589.html

https://ria.ru/20210612/akropol-1736722225.html

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великобритания

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афины, греция, великобритания, британский музей, борис джонсон, кириакос мицотакис, культура