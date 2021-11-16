https://ria.ru/20211116/granitsa-1759378656.html

Зампостпреда при ООН связала кризис с мигрантами с внешним вмешательством

Зампостпреда при ООН связала кризис с мигрантами с внешним вмешательством - РИА Новости, 16.11.2021

Зампостпреда при ООН связала кризис с мигрантами с внешним вмешательством

Ситуация в Белоруссии – это следствие дестабилизирующего внешнего вмешательства, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T22:19

2021-11-16T22:19

2021-11-16T22:49

в мире

белоруссия

совет безопасности оон

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ООН, 16 ноя – РИА Новости. Ситуация в Белоруссии – это следствие дестабилизирующего внешнего вмешательства, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева."Ситуация в Белоруссии – яркий пример дестабилизирующего внешнего вмешательства, о котором мы говорили ранее в своем выступлении, и пример применения двойных стандартов", - сказала Евстигнеева.Решить ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе можно только через равноправный диалог с Минском, если ЕС к нему готов, Россия готова ему содействовать, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.Касаясь ситуации с мигрантами, она заявила, что Россия исходит из того, что "Европейский союз должен отказаться от таких двойных стандартов при разрешении этой проблемы и должен нести ответственность за свои действия"."Что касается конкретной ситуации на белорусско-польской границе, то решить эту ситуацию устойчиво можно, только вступив в равноправный диалог с Минском. Если Брюссель к этому готов, то мы готовы этому содействовать", - подчеркнула Евстигнеева.Ранее постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил РИА Новости, что Минск ждет, что Евросоюз сделает первый шаг и пойдет на диалог с Белоруссией для совместного решения вопроса безопасности на границе.Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в минувший понедельник согласовали расширение санкционного режима против Белоруссии. Поправки позволят добавлять в санкционные списки фигурантов (физлица и организации), которых в Брюсселе считают причастными к миграционному кризису на границах Евросоюза. Им запретят въезжать на территорию ЕС и заморозят, при наличии, все активы на европейской территории. Очередной пятый по счету пакет европейских санкций против Минска должен быть обнародован в ближайшие дни.

https://ria.ru/20211116/granitsa-1759362316.html

https://ria.ru/20211116/migranty-1759335745.html

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в мире, белоруссия, совет безопасности оон, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии