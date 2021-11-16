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Зампостпреда при ООН связала кризис с мигрантами с внешним вмешательством
Зампостпреда при ООН связала кризис с мигрантами с внешним вмешательством - РИА Новости, 16.11.2021
Зампостпреда при ООН связала кризис с мигрантами с внешним вмешательством
Ситуация в Белоруссии – это следствие дестабилизирующего внешнего вмешательства, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T22:19
2021-11-16T22:49
в мире
белоруссия
совет безопасности оон
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ООН, 16 ноя – РИА Новости. Ситуация в Белоруссии – это следствие дестабилизирующего внешнего вмешательства, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева."Ситуация в Белоруссии – яркий пример дестабилизирующего внешнего вмешательства, о котором мы говорили ранее в своем выступлении, и пример применения двойных стандартов", - сказала Евстигнеева.Решить ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе можно только через равноправный диалог с Минском, если ЕС к нему готов, Россия готова ему содействовать, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.Касаясь ситуации с мигрантами, она заявила, что Россия исходит из того, что "Европейский союз должен отказаться от таких двойных стандартов при разрешении этой проблемы и должен нести ответственность за свои действия"."Что касается конкретной ситуации на белорусско-польской границе, то решить эту ситуацию устойчиво можно, только вступив в равноправный диалог с Минском. Если Брюссель к этому готов, то мы готовы этому содействовать", - подчеркнула Евстигнеева.Ранее постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил РИА Новости, что Минск ждет, что Евросоюз сделает первый шаг и пойдет на диалог с Белоруссией для совместного решения вопроса безопасности на границе.Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в минувший понедельник согласовали расширение санкционного режима против Белоруссии. Поправки позволят добавлять в санкционные списки фигурантов (физлица и организации), которых в Брюсселе считают причастными к миграционному кризису на границах Евросоюза. Им запретят въезжать на территорию ЕС и заморозят, при наличии, все активы на европейской территории. Очередной пятый по счету пакет европейских санкций против Минска должен быть обнародован в ближайшие дни.
https://ria.ru/20211116/granitsa-1759362316.html
https://ria.ru/20211116/migranty-1759335745.html
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в мире, белоруссия, совет безопасности оон, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
22:19 16.11.2021 (обновлено: 22:49 16.11.2021)
 
Зампостпреда при ООН связала кризис с мигрантами с внешним вмешательством

Зампостпреда при ООН Евстигнеева связала кризис с мигрантами с внешним вмешательством

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока двигаются вдоль белорусско-польской границы к пункту пропуска "Брузги"
Беженцы с Ближнего Востока двигаются вдоль белорусско-польской границы к пункту пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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ООН, 16 ноя – РИА Новости. Ситуация в Белоруссии – это следствие дестабилизирующего внешнего вмешательства, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.
"Ситуация в Белоруссии – яркий пример дестабилизирующего внешнего вмешательства, о котором мы говорили ранее в своем выступлении, и пример применения двойных стандартов", - сказала Евстигнеева.
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Решить ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе можно только через равноправный диалог с Минском, если ЕС к нему готов, Россия готова ему содействовать, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
Касаясь ситуации с мигрантами, она заявила, что Россия исходит из того, что "Европейский союз должен отказаться от таких двойных стандартов при разрешении этой проблемы и должен нести ответственность за свои действия".
"Что касается конкретной ситуации на белорусско-польской границе, то решить эту ситуацию устойчиво можно, только вступив в равноправный диалог с Минском. Если Брюссель к этому готов, то мы готовы этому содействовать", - подчеркнула Евстигнеева.
Ранее постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил РИА Новости, что Минск ждет, что Евросоюз сделает первый шаг и пойдет на диалог с Белоруссией для совместного решения вопроса безопасности на границе.
Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в минувший понедельник согласовали расширение санкционного режима против Белоруссии. Поправки позволят добавлять в санкционные списки фигурантов (физлица и организации), которых в Брюсселе считают причастными к миграционному кризису на границах Евросоюза. Им запретят въезжать на территорию ЕС и заморозят, при наличии, все активы на европейской территории. Очередной пятый по счету пакет европейских санкций против Минска должен быть обнародован в ближайшие дни.
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В миреБелоруссияСовет Безопасности ООНСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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