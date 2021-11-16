https://ria.ru/20211116/granitsa-1759373848.html

Чижов назвал ситуацию на польско-белорусской границе "сюрреализмом"

Чижов назвал ситуацию на польско-белорусской границе "сюрреализмом" - РИА Новости, 16.11.2021

Чижов назвал ситуацию на польско-белорусской границе "сюрреализмом"

Ситуация на границе Белоруссии и Польши, где скопились беженцы с Ближнего Востока, приобретает черты сюрреализма, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T21:22

2021-11-16T21:22

2021-11-16T21:22

в мире

евросоюз

александр лукашенко

владимир чижов

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759185487_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_6247fff5e5730103c519bec26f05b94b.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация на границе Белоруссии и Польши, где скопились беженцы с Ближнего Востока, приобретает черты сюрреализма, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов."Ситуация приобретает черты сюрреализма. Все бы это смотрелось как элементы социальной фантастики, если бы не реальные люди, которые страдают и даже, некоторые, погибают там… То, что происходит на границе, не делает чести ни Польше, ни Евросоюзу, ни всем сопричастным к этой цепочке событий" , - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211116/granitsa-1759362316.html

https://ria.ru/20211116/napadenie-1759340219.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, евросоюз, александр лукашенко, владимир чижов, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии