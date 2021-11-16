Чижов назвал ситуацию на польско-белорусской границе "сюрреализмом"
Постпред при ЕС Чижов назвал ситуацию на польско-белорусской границе "сюрреализмом"
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока двигаются вдоль белорусско-польской границы к пункту пропуска "Брузги"
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация на границе Белоруссии и Польши, где скопились беженцы с Ближнего Востока, приобретает черты сюрреализма, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"Ситуация приобретает черты сюрреализма. Все бы это смотрелось как элементы социальной фантастики, если бы не реальные люди, которые страдают и даже, некоторые, погибают там… То, что происходит на границе, не делает чести ни Польше, ни Евросоюзу, ни всем сопричастным к этой цепочке событий" , - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.