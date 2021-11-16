https://ria.ru/20211116/granitsa-1759346969.html

Источник: Белоруссия может разместить в логистическом центре всех мигрантов

Источник: Белоруссия может разместить в логистическом центре всех мигрантов - РИА Новости, 16.11.2021

Источник: Белоруссия может разместить в логистическом центре всех мигрантов

Белорусские власти могут разместить в логистическом центре, который находится вблизи от белорусско-польской границы, всех ближневосточных мигрантов, сообщил РИА РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:12

2021-11-16T18:12

2021-11-16T18:12

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 16 ноя - РИА Новости. Белорусские власти могут разместить в логистическом центре, который находится вблизи от белорусско-польской границы, всех ближневосточных мигрантов, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник."Логистический центр - это по сути товарный склад. Его площадь составляет 2000 метров. Места хватит для всех желающих (мигрантов)", - сказал собеседник агентства.По его словам, белорусские военные будут готовить еду для мигрантов в логистическом центре. "Шесть полевых кухонь Западного оперативного командования обеспечат питанием всех прибывающих мигрантов", - сказал источник.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев из стран Востока и Африки, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства, в том числе слезоточивые вещества.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211116/napadenie-1759340219.html

https://ria.ru/20211116/granitsa-1759300716.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии