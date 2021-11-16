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Представитель спецслужб Польши рассказал о сдержанной атаке мигрантов
Представитель спецслужб Польши рассказал о сдержанной атаке мигрантов - РИА Новости, 16.11.2021
Представитель спецслужб Польши рассказал о сдержанной атаке мигрантов
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин оценивает действия силовиков на границе с Белоруссией, как "прекрасные". РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:14
2021-11-16T15:38
в мире
белоруссия
минск
польша
александр лукашенко
станислав жарин
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин оценивает действия силовиков на границе с Белоруссией, как "прекрасные"."Наши солдаты и пограничники выполнили задание прекрасно. Первая волна атак на границе сдержана", - написал Жарин в Twitter.С утра на белорусско-польской границе происходили стычки мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Евросоюз, с польскими силовиками, охраняющими границу. Мигранты бросали в сторону польских силовиков камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.Польская полиция сообщила о том, что в результате стычек серьезно ранен полицейский – у него перелом костей черепа. С белорусской стороны сообщалось о нескольких пострадавших от слезоточивого газа, в том числе журналистах.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211116/migranty-1759261331.html
https://ria.ru/20211116/migranty-1759291458.html
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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, станислав жарин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:14 16.11.2021 (обновлено: 15:38 16.11.2021)
 
Представитель спецслужб Польши рассказал о сдержанной атаке мигрантов

Представитель спецслужб Польши Жарин рассказал о сдержанной атаке мигрантов на границе

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска "Кузница" – "Брузги" на польско-белорусской границе
Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин оценивает действия силовиков на границе с Белоруссией, как "прекрасные".
"Наши солдаты и пограничники выполнили задание прекрасно. Первая волна атак на границе сдержана", - написал Жарин в Twitter.
Беженцы с Ближнего Востока двигаются вдоль белорусско-польской границы к пункту пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 12:06
Лукашенко рассказал о ситуации на границе с Польшей
С утра на белорусско-польской границе происходили стычки мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Евросоюз, с польскими силовиками, охраняющими границу. Мигранты бросали в сторону польских силовиков камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Польская полиция сообщила о том, что в результате стычек серьезно ранен полицейский – у него перелом костей черепа. С белорусской стороны сообщалось о нескольких пострадавших от слезоточивого газа, в том числе журналистах.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 14:32
В Польше пообещали при необходимости применить оружие против мигрантов
 
В миреБелоруссияМинскПольшаАлександр ЛукашенкоСтанислав ЖаринСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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