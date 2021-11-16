https://ria.ru/20211116/granitsa-1759300716.html

Представитель спецслужб Польши рассказал о сдержанной атаке мигрантов

Представитель спецслужб Польши рассказал о сдержанной атаке мигрантов - РИА Новости, 16.11.2021

Представитель спецслужб Польши рассказал о сдержанной атаке мигрантов

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин оценивает действия силовиков на границе с Белоруссией, как "прекрасные". РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:14

2021-11-16T15:14

2021-11-16T15:38

в мире

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

станислав жарин

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин оценивает действия силовиков на границе с Белоруссией, как "прекрасные"."Наши солдаты и пограничники выполнили задание прекрасно. Первая волна атак на границе сдержана", - написал Жарин в Twitter.С утра на белорусско-польской границе происходили стычки мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Евросоюз, с польскими силовиками, охраняющими границу. Мигранты бросали в сторону польских силовиков камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.Польская полиция сообщила о том, что в результате стычек серьезно ранен полицейский – у него перелом костей черепа. С белорусской стороны сообщалось о нескольких пострадавших от слезоточивого газа, в том числе журналистах.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211116/migranty-1759261331.html

https://ria.ru/20211116/migranty-1759291458.html

белоруссия

минск

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, станислав жарин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии