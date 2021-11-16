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Китай на саммите с США призвал не вмешиваться в дела Гонконга
Китай на саммите с США призвал не вмешиваться в дела Гонконга - РИА Новости, 16.11.2021
Китай на саммите с США призвал не вмешиваться в дела Гонконга
Китайский лидер Си Цзиньпин в ходе виртуального саммита с президентом США Джо Байденом заявил, что вопросы Гонконга и прав человека являются исключительно... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:12
2021-11-16T12:12
в мире
сша
иран
кндр (северная корея)
джо байден
huawei technologies
мид кнр
си цзиньпин
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китайский лидер Си Цзиньпин в ходе виртуального саммита с президентом США Джо Байденом заявил, что вопросы Гонконга и прав человека являются исключительно внутренними делами Китая, Пекин не потерпит никакого внешнего вмешательства, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее Белый дом сообщил, что Байден высказал Си Цзиньпину озабоченности в вопросе прав человека в Китае и о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и Гонконге."Во время сегодняшней встречи США выразили свою озабоченность в отношении так называемой проблемы прав человека, включая гонконгский вопрос, Китай разъяснил свою позицию по этим вопросам", - заявил дипломат на вопрос о том, обсуждался ли Гонконг на саммите.По словам Чжао Лицзяня, Китай неоднократно подчеркивал, что "соответствующие дела, включая гонконгский вопрос, являются исключительно внутренними делами Китая, и ни одна страна не должна в них вмешиваться"."Мы решительно выступаем против любого вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом проблемы прав человека", - добавил он.Виртуальный саммит лидеров КНР и США состоялся во вторник утром и продолжался более трех часов, лидеры обсудили нынешнее состояние и дальнейшее развитие отношений двух стран, высказали свои позиции относительно тайваньского вопроса и торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по международным проблемам, включая Иран, КНДР, Афганистан и пандемию. МИД КНР в коммюнике по итогам саммита отметил, что оба лидера признали встречу откровенной, прагматичной, содержательной и плодотворной, что способствует укреплению взаимопонимания между двумя сторонами.Отношения Китая и США резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин, по сути, был единственным лидером страны-постоянного члена СБ ООН, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры до этого лишь дважды общались по телефону.
https://ria.ru/20211028/gonkong-1756607644.html
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в мире, сша, иран, кндр (северная корея), джо байден, huawei technologies, мид кнр, си цзиньпин, zte, чжао лицзянь
12:12 16.11.2021
 
Китай на саммите с США призвал не вмешиваться в дела Гонконга

МИД КНР: Си Цзиньпин заявил Байдену, что вопрос Гонконга является внутренним делом Китая

© AP Photo / Kin CheungВерующие молятся на праздновании Китайского Нового года в Гонконге, Китай
Верующие молятся на праздновании Китайского Нового года в Гонконге, Китай - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Kin Cheung
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китайский лидер Си Цзиньпин в ходе виртуального саммита с президентом США Джо Байденом заявил, что вопросы Гонконга и прав человека являются исключительно внутренними делами Китая, Пекин не потерпит никакого внешнего вмешательства, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден высказал Си Цзиньпину озабоченности в вопросе прав человека в Китае и о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и Гонконге.
"Во время сегодняшней встречи США выразили свою озабоченность в отношении так называемой проблемы прав человека, включая гонконгский вопрос, Китай разъяснил свою позицию по этим вопросам", - заявил дипломат на вопрос о том, обсуждался ли Гонконг на саммите.
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По словам Чжао Лицзяня, Китай неоднократно подчеркивал, что "соответствующие дела, включая гонконгский вопрос, являются исключительно внутренними делами Китая, и ни одна страна не должна в них вмешиваться".
"Мы решительно выступаем против любого вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом проблемы прав человека", - добавил он.
Виртуальный саммит лидеров КНР и США состоялся во вторник утром и продолжался более трех часов, лидеры обсудили нынешнее состояние и дальнейшее развитие отношений двух стран, высказали свои позиции относительно тайваньского вопроса и торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по международным проблемам, включая Иран, КНДР, Афганистан и пандемию. МИД КНР в коммюнике по итогам саммита отметил, что оба лидера признали встречу откровенной, прагматичной, содержательной и плодотворной, что способствует укреплению взаимопонимания между двумя сторонами.
Президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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Китай и США договорились продолжать поддерживать контакты
Отношения Китая и США резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.
Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин, по сути, был единственным лидером страны-постоянного члена СБ ООН, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры до этого лишь дважды общались по телефону.
 
В миреСШАИранКНДР (Северная Корея)Джо БайденHuawei TechnologiesМИД КНРСи ЦзиньпинZTEЧжао Лицзянь
 
 
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