https://ria.ru/20211116/goneniya-1759253739.html

В РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по Украине

В РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по Украине - РИА Новости, 16.11.2021

В РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по Украине

Русская православная церковь (РПЦ) приветствует решение комитета ООН по правам человека в отношении гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ), и... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:33

2021-11-16T11:33

2021-11-16T11:33

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отдел внешних церковных связей московского патриархата

петр порошенко

константинопольский патриархат

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) приветствует решение комитета ООН по правам человека в отношении гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ), и надеется, что на него обратит внимание Константинопольский патриархат, заявил РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).11 ноября комитет ООН по правам человека принял результаты наблюдений, касающихся соблюдения прав человека на Украине. "Комитет обеспокоен сообщениями о насилии, запугивании и актах вандализма в отношении мест отправления культа в связи с процессом перехода церквей и религиозных общин из Украинской православной церкви в недавно учрежденную Православную церковь Украины. Комитет также обеспокоен сообщениями о бездействии полиции в таких инцидентах и отсутствием информации о расследованиях, проводимых государством", - говорится в итоговом документе на английском языке, опубликованном на сайте комитета."Русская церковь приветствует тот факт, что в комитете ООН по правам человека вынесли настолько предметное решение по ситуации с гонениями на верующих канонической Украинской православной церкви. Надеюсь, что на этот вердикт также обратят внимание в Константинополе. Ведь там до сих пор уверены, что раскольникам из ПЦУ добровольно передают храмы, а верующие канонической церкви выдумывают истории про избиения и нападения", - сказал архиерей.Ранее председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил в эфире телеканала RTVI, что менее 200 храмов УПЦ перешли к неканонической Православной церкви Украины, причем не по собственному решению, а будучи захваченными силой.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. Русская православная церковь (РПЦ) ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.Дискриминация УПЦ со стороны государства и националистических украинских группировок после создания ПЦУ усилилась.

https://ria.ru/20211112/poroshenko-1758676942.html

https://ria.ru/20211023/upts-1755922331.html

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справки, украина, оон, владимир легойда, отдел внешних церковных связей московского патриархата, петр порошенко, константинопольский патриархат