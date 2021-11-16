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Суд в Германии рассмотрит иск экологов против "Северного потока — 2"
Суд в Германии рассмотрит иск экологов против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021
Суд в Германии рассмотрит иск экологов против "Северного потока — 2"
Высший административный суд Грайфсвальда во вторник рассмотрит иск от немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по трубопроводу "Северный... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T00:32
2021-11-16T00:32
экономика
украина
берлин (город)
германия
евросоюз
газпром
грайфсвальд
балтийское море
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БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Высший административный суд Грайфсвальда во вторник рассмотрит иск от немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по трубопроводу "Северный поток — 2".Слушания пройдут в формате устных прений, они начнутся в 10.00 по местному времени (12.00 мск). Пока запланировано лишь одно заседание. При этом в пресс-службе суда не стали комментировать, значит ли это, что во вторник будет принято решение по иску, отметив, что "это остается предметом устных прений".Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe летом текущего года подала иск в суд с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2". Этим иском они оспаривают решение управления горного надзора Штральзунда, которое изначально и отклонило заявку экологов. Необходимость пересмотра Deutsche Umwelthilfe, которые регулярно критиковали проект трубопровода, обосновывали тем, что, по их мнению, новые методы оценки эмиссии метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа указывают на то, что вредное воздействие на окружающую среду газопровода может оказаться большим, чем считалось ранее.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу."Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока — 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок. При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
https://ria.ru/20211115/potok-1759195448.html
https://ria.ru/20211113/sanktsii-1758915270.html
украина
берлин (город)
германия
грайфсвальд
балтийское море
россия
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экономика, украина, берлин (город), германия, евросоюз, газпром, грайфсвальд, балтийское море, wintershall, северный поток — 2, uniper, nord stream 2 ag, россия
00:32 16.11.2021
 
Суд в Германии рассмотрит иск экологов против "Северного потока — 2"

Суд в Германии рассмотрит иск экологической организации против "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Высший административный суд Грайфсвальда во вторник рассмотрит иск от немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по трубопроводу "Северный поток — 2".
Слушания пройдут в формате устных прений, они начнутся в 10.00 по местному времени (12.00 мск). Пока запланировано лишь одно заседание. При этом в пресс-службе суда не стали комментировать, значит ли это, что во вторник будет принято решение по иску, отметив, что "это остается предметом устных прений".
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 20:26
Нафтогаз примет участие в сертификации "Северного потока — 2"
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe летом текущего года подала иск в суд с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2". Этим иском они оспаривают решение управления горного надзора Штральзунда, которое изначально и отклонило заявку экологов. Необходимость пересмотра Deutsche Umwelthilfe, которые регулярно критиковали проект трубопровода, обосновывали тем, что, по их мнению, новые методы оценки эмиссии метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа указывают на то, что вредное воздействие на окружающую среду газопровода может оказаться большим, чем считалось ранее.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
"Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока — 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок. При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 15:18
Зеленский попросил США о санкциях, которые остановят "Северный поток — 2"
 
ЭкономикаУкраинаБерлин (город)ГерманияЕвросоюзГазпромГрайфсвальдБалтийское мореWintershallСеверный поток — 2UniperNord Stream 2 AGРоссия
 
 
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