На Украине воспользуются паузой в сертификации "Северного потока — 2"
"Оператор ГТС": Украина намерена представить аргументы об опасности "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Компания "Оператор ГТС Украины" воспользуется приостановкой сертификации оператора "Северного потока 2", чтобы донести немецкому регулятору свои аргументы об опасности этого газопровода для Украины, заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями украинской компании Ольга Белькова.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило во вторник, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG. Как независимый оператор "Северного потока 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи ею нового пакета документов BNA возобновит сертификацию и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора будет представлен Еврокомиссии.
Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в понедельник заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока 2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNA. Аналогичное заявление сделал и глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон относительно своей компании.
"Мы будем тщательно смотреть на каждую деталь этой заявки (на сертификацию – ред.). И будем использовать все юридические возможности для того, чтобы доказать то, что нам очевидно, - "Северный поток 2" является угрозой для Украины. Мы на этом будем настаивать… Мы считаем очень важным то, что сейчас он (процесс сертификации – ред.) приостановлен. И у нас есть время донести свои аргументы", - сказала Белькова в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
Nord Stream 2 AG во вторник сообщил, что учреждает дочернюю структуру в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора "Северного потока 2" как независимого, не став комментировать детали процедуры и ее влияние на сроки ввода газопровода.