https://ria.ru/20211116/gazoprovod-1759315354.html

На Украине воспользуются паузой в сертификации "Северного потока — 2"

На Украине воспользуются паузой в сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021

На Украине воспользуются паузой в сертификации "Северного потока — 2"

Компания "Оператор ГТС Украины" воспользуется приостановкой сертификации оператора "Северного потока 2", чтобы донести немецкому регулятору свои аргументы об... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:20

2021-11-16T16:20

2021-11-16T16:20

экономика

украина

еврокомиссия

газпром

балтийское море

юрий витренко

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Компания "Оператор ГТС Украины" воспользуется приостановкой сертификации оператора "Северного потока 2", чтобы донести немецкому регулятору свои аргументы об опасности этого газопровода для Украины, заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями украинской компании Ольга Белькова.Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило во вторник, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG. Как независимый оператор "Северного потока 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи ею нового пакета документов BNA возобновит сертификацию и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора будет представлен Еврокомиссии.Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в понедельник заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока 2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNA. Аналогичное заявление сделал и глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон относительно своей компании."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Nord Stream 2 AG во вторник сообщил, что учреждает дочернюю структуру в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора "Северного потока 2" как независимого, не став комментировать детали процедуры и ее влияние на сроки ввода газопровода.

https://ria.ru/20211116/gaz-1759294617.html

https://ria.ru/20211116/gazoprovod-1759305519.html

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экономика, украина, еврокомиссия, газпром, балтийское море, юрий витренко, северный поток — 2, nord stream 2 ag, сергей макогон, россия