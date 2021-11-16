https://ria.ru/20211116/forum-1759255905.html

Москва примет второй форум инвесторов "InvestCommunity"

Москва примет второй форум инвесторов "InvestCommunity" - РИА Новости, 16.11.2021

Москва примет второй форум инвесторов "InvestCommunity"

Второй Форум Инвесторов "InvestCommunity" пройдет в Москве с 20 по 21 декабря. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:42

2021-11-16T11:42

2021-11-16T11:42

пресс-релизы

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МОСКВА, 16 ноя - Пресс-служба Форума Инвесторов "InvestCommunity". Второй Форум Инвесторов "InvestCommunity" пройдет в Москве с 20 по 21 декабря.Потенциал инвестиционного рынка в России огромен!В России инвестрынок ещё находится в стадии формирования. Стремительно развивается рынок венчурных инвестиций. Количество стартапов, привлекших инвестиции, удвоилось за последние три года. Драматические изменения, вызванные пандемией, происходят в секторах недвижимости.Появляются новые инвест предложения и идеи в реальном секторе экономики. Возникают площадки и инструменты для коллективных, синдицированных инвестиций. Параллельно на наших глазах происходит формирование законодательной базы инвестиционного рынка.Метод сравнительного анализа структур экономик развитых стран (доля инвестиционного рынка, его абсолютный объём) показал, что потенциально этот рынок в России может вырасти на порядок, то есть примерно в 10 раз!Обсуждению этих и других вопросов посвящён II Форум инвесторов "InvestCommunity".Программа Форума1 день. Обзор рынка. Тренды. Прогнозы. Выступления в формате open-talk известных инвесторов и экспертов рынка, которые поделятся своим опытом, ответят на вопросы из зала, расскажут о проектах, в которые инвестировали или собираются инвестировать (к ним могут присоединиться участники Форума). Обсудим тренды, технологии и новые направления для инвестирования в 2022 году.2 день. Венчурные инвестиции. Инновации. Венчурные инвестиции от А до Я. Встречи с бизнес-ангелами, венчурными инвесторами, фондами и клубами инвесторов. Где найти и как отобрать проект? Как правильно принять решение об инвестировании? Аналитика и перспективные направления. Акселераторы. Экосистемы для инвесторов. Презентации проектов.1-2 день. Выставка проектов. Параллельно с Форумов пройдет 3-я международная выставка проектов "i4-Expo.Инвестиции в реальный бизнес". Вход для участников Форума свободный.Спикерами Форума станут более 70 признанных экспертов и реальных инвесторов.Среди них:· Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин· Сооснователь синдикатов клубов ангелов Angelsdeck Игорь Шойфот· Управляющий партнер SkolkovoVentures Станислав Колесниченко· Президент Becar Asset Management и Российской гильдии управляющих и девелоперов· Александр Шарапов,· Совладелец сервиса e-mail рассылок Unisender.com Дмитрий Соловьев,· Советник NOA Circle Russia Арсен Данелян.В рамках 3-й Международной выставки "i4-Expo. Инвестиции в реальный бизнес" будут представлены более 60 инвестиционных проектов в очном и дистанционном формате.Уникальность мероприятия заключается и в том, что Организатор обеспечил возможность взаимодействия всех участников Форума и Выставки за 2 месяца до их официального открытия на специально созданном Invest Portal(е), а с 1 ноября и посредством мобильного приложения Profcom.Место проведения: Moscow Marriott Grand Hotel ( Москва, ул. Тверская, 26/1).Организатор: ООО "Экосистемс Текнолоджи".Программа мероприятий на сайтеКонтакт для аккредитации СМИИльина Ларисаe-mailОтветят на Ваш вопрос по многоканальному телефону+7 495 161 82 22или пишите на e-mail.Сайт организатора.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы