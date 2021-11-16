https://ria.ru/20211116/finansirovanie-1759337667.html

Евраев обсудил со школьниками финансирование их проектов

Евраев обсудил со школьниками финансирование их проектов - РИА Новости, 16.11.2021

Евраев обсудил со школьниками финансирование их проектов

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудил с учащимися средней школы №2 города Данилова финансирование их проектов по повышению комфортности... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:39

2021-11-16T17:39

2021-11-16T17:39

ярославская область

общество

данилов

рыбинск

ярославская область

тутаев

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудил с учащимися средней школы №2 города Данилова финансирование их проектов по повышению комфортности школьной территории, сообщает правительство региона.Во вторник в рамках рабочей поездки в Данилов врио губернатора Михаил Евраев встретился с учащимися городской средней школы №2 имени В.И. Ленина. Это одно из 15 образовательных учреждений, где в рамках губернаторской программы "Решаем вместе!" в 2021-2022 учебном году будут реализованы проекты по направлению "Школьное инициативное бюджетирование". Каждой школе, участвующей в проекте, из средств областного бюджета правительство региона выделяет 1 миллион рублей на реализацию инициатив, предложенных старшеклассниками, прошедших публичную защиту и победивших на общешкольном голосовании."Ярославская область была в числе пилотных регионов, где внедрили инициативное бюджетирование в школах. С его помощью школьники получают опыт реализации своих проектов, на практике осваивают азы экономики, учатся убеждать, доказывать, а главное, учатся ответственности", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Врио губернатора также отметил, что правительство области продолжит выделять средства на школьные проекты, чтобы поддержать гражданскую активность молодежи. Сумма финансирования проектов инициативного бюджетирования в этом учебном году увеличена до 15 миллионов рублей, благодаря чему появилась возможность участия в проекте школ малых городов.В даниловской школе глава региона пообщался со старшеклассниками, которые разрабатывают свои проекты и защищают их. "Ученики 9-11-х классов хотели бы видеть в своей школе проектный офис, радиоузел, новую спортивную площадку. Также ребята разработали проекты модернизации кабинета информатики, оформления холла и зоны отдыха. Какое из этих предложений будет реализовано, учащиеся решат на общем голосовании", - говорится в сообщении.По данным правительства региона, в 2019-2020 учебном году на направление "Школьное инициативное бюджетирование" программы "Решаем вместе!" из бюджета региона было выделено 5 миллионов рублей. В пилотном проекте принимали участие пять школ в Ярославле и Рыбинске. В 2020-2021 учебном году объем средств был увеличен до 10 миллионов рублей. К участию в проекте привлечены школы крупных городов области: Переславля-Залесского, Гаврилов-Яма, Ростова, Тутаева, Углича. В общей сложности школьники предложили 64 проекта.

https://ria.ru/20211112/avtobusy-1758807262.html

https://ria.ru/20211101/mazut-1757250149.html

данилов

рыбинск

ярославская область

тутаев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, данилов, рыбинск, ярославская область, тутаев, михаил евраев