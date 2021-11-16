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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211116/finansirovanie-1759337667.html
Евраев обсудил со школьниками финансирование их проектов
Евраев обсудил со школьниками финансирование их проектов - РИА Новости, 16.11.2021
Евраев обсудил со школьниками финансирование их проектов
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудил с учащимися средней школы №2 города Данилова финансирование их проектов по повышению комфортности... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:39
2021-11-16T17:39
ярославская область
общество
данилов
рыбинск
ярославская область
тутаев
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудил с учащимися средней школы №2 города Данилова финансирование их проектов по повышению комфортности школьной территории, сообщает правительство региона.Во вторник в рамках рабочей поездки в Данилов врио губернатора Михаил Евраев встретился с учащимися городской средней школы №2 имени В.И. Ленина. Это одно из 15 образовательных учреждений, где в рамках губернаторской программы "Решаем вместе!" в 2021-2022 учебном году будут реализованы проекты по направлению "Школьное инициативное бюджетирование". Каждой школе, участвующей в проекте, из средств областного бюджета правительство региона выделяет 1 миллион рублей на реализацию инициатив, предложенных старшеклассниками, прошедших публичную защиту и победивших на общешкольном голосовании."Ярославская область была в числе пилотных регионов, где внедрили инициативное бюджетирование в школах. С его помощью школьники получают опыт реализации своих проектов, на практике осваивают азы экономики, учатся убеждать, доказывать, а главное, учатся ответственности", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Врио губернатора также отметил, что правительство области продолжит выделять средства на школьные проекты, чтобы поддержать гражданскую активность молодежи. Сумма финансирования проектов инициативного бюджетирования в этом учебном году увеличена до 15 миллионов рублей, благодаря чему появилась возможность участия в проекте школ малых городов.В даниловской школе глава региона пообщался со старшеклассниками, которые разрабатывают свои проекты и защищают их. "Ученики 9-11-х классов хотели бы видеть в своей школе проектный офис, радиоузел, новую спортивную площадку. Также ребята разработали проекты модернизации кабинета информатики, оформления холла и зоны отдыха. Какое из этих предложений будет реализовано, учащиеся решат на общем голосовании", - говорится в сообщении.По данным правительства региона, в 2019-2020 учебном году на направление "Школьное инициативное бюджетирование" программы "Решаем вместе!" из бюджета региона было выделено 5 миллионов рублей. В пилотном проекте принимали участие пять школ в Ярославле и Рыбинске. В 2020-2021 учебном году объем средств был увеличен до 10 миллионов рублей. К участию в проекте привлечены школы крупных городов области: Переславля-Залесского, Гаврилов-Яма, Ростова, Тутаева, Углича. В общей сложности школьники предложили 64 проекта.
https://ria.ru/20211112/avtobusy-1758807262.html
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общество, данилов, рыбинск, ярославская область, тутаев, михаил евраев
17:39 16.11.2021
 
Евраев обсудил со школьниками финансирование их проектов

Врио главы Ярославской области Евраев обсудил со школьниками финансирование их проектов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудил с учащимися средней школы №2 города Данилова финансирование их проектов по повышению комфортности школьной территории, сообщает правительство региона.
Во вторник в рамках рабочей поездки в Данилов врио губернатора Михаил Евраев встретился с учащимися городской средней школы №2 имени В.И. Ленина. Это одно из 15 образовательных учреждений, где в рамках губернаторской программы "Решаем вместе!" в 2021-2022 учебном году будут реализованы проекты по направлению "Школьное инициативное бюджетирование". Каждой школе, участвующей в проекте, из средств областного бюджета правительство региона выделяет 1 миллион рублей на реализацию инициатив, предложенных старшеклассниками, прошедших публичную защиту и победивших на общешкольном голосовании.
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"Ярославская область была в числе пилотных регионов, где внедрили инициативное бюджетирование в школах. С его помощью школьники получают опыт реализации своих проектов, на практике осваивают азы экономики, учатся убеждать, доказывать, а главное, учатся ответственности", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Врио губернатора также отметил, что правительство области продолжит выделять средства на школьные проекты, чтобы поддержать гражданскую активность молодежи. Сумма финансирования проектов инициативного бюджетирования в этом учебном году увеличена до 15 миллионов рублей, благодаря чему появилась возможность участия в проекте школ малых городов.
В даниловской школе глава региона пообщался со старшеклассниками, которые разрабатывают свои проекты и защищают их. "Ученики 9-11-х классов хотели бы видеть в своей школе проектный офис, радиоузел, новую спортивную площадку. Также ребята разработали проекты модернизации кабинета информатики, оформления холла и зоны отдыха. Какое из этих предложений будет реализовано, учащиеся решат на общем голосовании", - говорится в сообщении.
По данным правительства региона, в 2019-2020 учебном году на направление "Школьное инициативное бюджетирование" программы "Решаем вместе!" из бюджета региона было выделено 5 миллионов рублей. В пилотном проекте принимали участие пять школ в Ярославле и Рыбинске. В 2020-2021 учебном году объем средств был увеличен до 10 миллионов рублей. К участию в проекте привлечены школы крупных городов области: Переславля-Залесского, Гаврилов-Яма, Ростова, Тутаева, Углича. В общей сложности школьники предложили 64 проекта.
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