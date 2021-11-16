https://ria.ru/20211116/feldsher-1759301020.html

В Хакасии фельдшера заподозрили в продаже сертификатов о вакцинации

В Хакасии фельдшера заподозрили в продаже сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 16.11.2021

В Хакасии фельдшера заподозрили в продаже сертификатов о вакцинации

Следователи подозревают сельского фельдшера и жителя Черногорска в Хакасии в продаже почти ста поддельных свидетельств о вакцинировании против коронавируса,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:15

2021-11-16T15:15

2021-11-16T15:15

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КРАСНОЯРСК, 16 ноя - РИА Новости. Следователи подозревают сельского фельдшера и жителя Черногорска в Хакасии в продаже почти ста поддельных свидетельств о вакцинировании против коронавируса, сообщает ГСУ СК региона.По данным СК, уголовное дело возбуждено против фельдшера врачебной амбулатории села Зеленое и жителя Черногорска. В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взятки должностным лицом и посредничестве во взяточничестве. Данные факты были выявлены сотрудниками регионального УФСБ и уголовного розыска МВД Хакасии."По версии следствия, подозреваемая, используя свои служебные полномочия... в период с мая по октябрь 2021 года получила через своего знакомого, а также через иных неустановленных посредников от не менее 90 физических лиц взятку в виде денег в сумме более 90 тысяч рублей за внесении фиктивных сведений в ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения) о вакцинации граждан без фактического её проведения, с последующей выдачей справок и сертификатов о вакцинации в целях их дальнейшего предоставления жителями республики по месту требования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756384792.html

черногорск

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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