Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211116/feldsher-1759301020.html
В Хакасии фельдшера заподозрили в продаже сертификатов о вакцинации
В Хакасии фельдшера заподозрили в продаже сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 16.11.2021
В Хакасии фельдшера заподозрили в продаже сертификатов о вакцинации
Следователи подозревают сельского фельдшера и жителя Черногорска в Хакасии в продаже почти ста поддельных свидетельств о вакцинировании против коронавируса,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:15
2021-11-16T15:15
распространение коронавируса
происшествия
черногорск
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739463062_0:121:2001:1246_1920x0_80_0_0_d46f91dff7e4cce2f9f7cdf53ae0ba9b.jpg
КРАСНОЯРСК, 16 ноя - РИА Новости. Следователи подозревают сельского фельдшера и жителя Черногорска в Хакасии в продаже почти ста поддельных свидетельств о вакцинировании против коронавируса, сообщает ГСУ СК региона.По данным СК, уголовное дело возбуждено против фельдшера врачебной амбулатории села Зеленое и жителя Черногорска. В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взятки должностным лицом и посредничестве во взяточничестве. Данные факты были выявлены сотрудниками регионального УФСБ и уголовного розыска МВД Хакасии."По версии следствия, подозреваемая, используя свои служебные полномочия... в период с мая по октябрь 2021 года получила через своего знакомого, а также через иных неустановленных посредников от не менее 90 физических лиц взятку в виде денег в сумме более 90 тысяч рублей за внесении фиктивных сведений в ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения) о вакцинации граждан без фактического её проведения, с последующей выдачей справок и сертификатов о вакцинации в целях их дальнейшего предоставления жителями республики по месту требования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756384792.html
черногорск
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739463062_30:0:1871:1381_1920x0_80_0_0_000cf51e63d6be478315fd7a5ca0d3c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, черногорск, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:15 16.11.2021
 
В Хакасии фельдшера заподозрили в продаже сертификатов о вакцинации

Фельдшера из Хакасии заподозрили в продаже около ста поддельных сертификатов о вакцинации

© РИА Новости / Владимир ПесняСертификат о вакцинации
Сертификат о вакцинации - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 ноя - РИА Новости. Следователи подозревают сельского фельдшера и жителя Черногорска в Хакасии в продаже почти ста поддельных свидетельств о вакцинировании против коронавируса, сообщает ГСУ СК региона.
По данным СК, уголовное дело возбуждено против фельдшера врачебной амбулатории села Зеленое и жителя Черногорска. В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взятки должностным лицом и посредничестве во взяточничестве. Данные факты были выявлены сотрудниками регионального УФСБ и уголовного розыска МВД Хакасии.
"По версии следствия, подозреваемая, используя свои служебные полномочия... в период с мая по октябрь 2021 года получила через своего знакомого, а также через иных неустановленных посредников от не менее 90 физических лиц взятку в виде денег в сумме более 90 тысяч рублей за внесении фиктивных сведений в ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения) о вакцинации граждан без фактического её проведения, с последующей выдачей справок и сертификатов о вакцинации в целях их дальнейшего предоставления жителями республики по месту требования", - говорится в сообщении.
Забор крови у пациента для прохождения теста на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 08:00Наука
"Не факт, что лукавит". Как вычислить поддельные прививочные сертификаты
 
Распространение коронавирусаПроисшествияЧерногорскРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
00:14Глава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКС
00:10В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
00:00Жилье в России станет недоступнее, предупредили эксперты
23:54Вучич рассказал о своем предложении Путину по российскому газу
Лента новостейМолния
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристамиГлава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКСВ Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с РоссиейЖилье в России станет недоступнее, предупредили экспертыВучич рассказал о своем предложении Путину по российскому газу