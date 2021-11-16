https://ria.ru/20211116/evropa-1759223284.html
Немецкий эксперт спрогнозировал более частые наводнения в Европе
Немецкий эксперт спрогнозировал более частые наводнения в Европе - РИА Новости, 16.11.2021
Немецкий эксперт спрогнозировал более частые наводнения в Европе
В ближайшие годы в Европе, в частности, в Германии прогнозируются более частые наводнения, в этой связи ожидаются повреждения транспортной сети, рассказала РИА... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T08:19
2021-11-16T08:19
2021-11-16T08:19
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В ближайшие годы в Европе, в частности, в Германии прогнозируются более частые наводнения, в этой связи ожидаются повреждения транспортной сети, рассказала РИА Новости научный координатор Немецкой метеорологической службы и член экспертной сети Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры (BMVI) в области последствий изменения климата и адаптации, доктор Стефани Гензель.Она добавила, что в связи с изменениями климата специалисты также отмечают более длительный период вегетации в конце лета и осенью. "Это наблюдается на фоне потепления, из-за чего деревья осенью дольше остаются зелеными, а ветер сильнее воздействует на них, и эти деревья падают на улицах, на дороги, что также становится причиной более частых нарушений дорожного движения", - констатирует эксперт.Собеседник уточнила, что речь идет о средних значениях последующих 30 лет – по ее словам, это не значит, что каждый год будет одинаковым – возможны и более холодные или более теплые года, чем среднее значение за период."Мы уже сегодня наблюдаем, когда происходят экстремальные явления, что они наносят вред инфраструктуре. Таким образом, могу сказать, что сегодня наша транспортная система не готова к таким испытаниям. Мы должны принять меры, чтобы сделать ее более устойчивой по отношению к прогнозируемым изменениям климата, особенно что касается экстремальных явлений", - добавила эксперт.Она уточнила, что в настоящий момент в Германии активно изучаются возможные оперативные меры для различных элементов транспортной системы в таких ситуациях.Что касается ближайшей зимы, то, согласно прогнозам, сделанным в ноябре текущего года, в Европе и России будет, вероятно, теплее, чем в последние 30 лет (в 1990-2019 годах). "Конечно, зимой будет холодно, но не холоднее, чем в последние 30 лет", - уточнила эксперт на полях международной конференции "Оценка последствий воздействия изменения климата: внедрение новых технологий и материалов для обеспечения нормативного состояния автомобильных дорог при адаптации транспортной инфраструктуры к его изменениям", организованной РОСДОРНИИ и Европейской экономической комиссией ООН.
https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html
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оон, европа, германия, россия
Немецкий эксперт спрогнозировал более частые наводнения в Европе
Стефани Гензель: в ближайшие годы в Европе прогнозируются более частые наводнения
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
В ближайшие годы в Европе
, в частности, в Германии
прогнозируются более частые наводнения, в этой связи ожидаются повреждения транспортной сети, рассказала РИА Новости научный координатор Немецкой метеорологической службы и член экспертной сети Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры (BMVI
) в области последствий изменения климата и адаптации, доктор Стефани Гензель.
"В целом в ближайшие 30 лет у нас будут существенно чаще такие явления, как, например, наводнения и внезапные наводнения, как это было прошедшим летом в западной Германии. Это ставит перед транспортной системой множество вызовов. В этой связи ожидаются, в частности, проблемы c дорожным покрытием, тротуарами, асфальтом, возможны повреждения, которые впоследствии могут стать причиной аварий", - отметила собеседник агентства.
Она добавила, что в связи с изменениями климата специалисты также отмечают более длительный период вегетации в конце лета и осенью. "Это наблюдается на фоне потепления, из-за чего деревья осенью дольше остаются зелеными, а ветер сильнее воздействует на них, и эти деревья падают на улицах, на дороги, что также становится причиной более частых нарушений дорожного движения", - констатирует эксперт.
Собеседник уточнила, что речь идет о средних значениях последующих 30 лет – по ее словам, это не значит, что каждый год будет одинаковым – возможны и более холодные или более теплые года, чем среднее значение за период.
"Мы уже сегодня наблюдаем, когда происходят экстремальные явления, что они наносят вред инфраструктуре. Таким образом, могу сказать, что сегодня наша транспортная система не готова к таким испытаниям. Мы должны принять меры, чтобы сделать ее более устойчивой по отношению к прогнозируемым изменениям климата, особенно что касается экстремальных явлений", - добавила эксперт.
Она уточнила, что в настоящий момент в Германии активно изучаются возможные оперативные меры для различных элементов транспортной системы в таких ситуациях.
Что касается ближайшей зимы, то, согласно прогнозам, сделанным в ноябре текущего года, в Европе и России
будет, вероятно, теплее, чем в последние 30 лет (в 1990-2019 годах). "Конечно, зимой будет холодно, но не холоднее, чем в последние 30 лет", - уточнила эксперт на полях международной конференции "Оценка последствий воздействия изменения климата: внедрение новых технологий и материалов для обеспечения нормативного состояния автомобильных дорог при адаптации транспортной инфраструктуры к его изменениям", организованной РОСДОРНИИ и Европейской экономической комиссией ООН
.