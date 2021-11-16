https://ria.ru/20211116/elektrichestvo-1759364867.html

Европе предрекли масштабные отключения электричества

Европе предрекли масштабные отключения электричества - РИА Новости, 16.11.2021

Европе предрекли масштабные отключения электричества

Нехватка запасов газа в Европе может привести к масштабным сбоям в подаче электроэнергии в регионе, считает глава одного из крупнейших мировых сырьевых... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T20:04

2021-11-16T20:04

2021-11-16T20:04

экономика

в мире

природный газ

европа

the daily telegraph

trafigura

северный поток — 2

электричество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Нехватка запасов газа в Европе может привести к масштабным сбоям в подаче электроэнергии в регионе, считает глава одного из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura Джереми Вейр (Jeremy Weir)Газ имеет решающее значение для энергоснабжения Европы, в частности Британии: более 22 миллионов домохозяйств подключены к газовой сети, в 2020 году 38% купленного газа в стране было использовано для отопления жилых помещений, 29% - для производства электроэнергии и 11% - для промышленных и коммерческих нужд.Британские энергокомпании уже испытывают трудности на фоне резко выросших мировых цен на газ, некоторые из них объявили, что не могут выполнить обязательства перед потребителями.Ранее во вторник цены на газ в Европе впервые с конца октября пробили отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров. Цены на топливо начали резко расти после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".

https://ria.ru/20211116/lovushki-1759314679.html

европа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, природный газ, европа, the daily telegraph, trafigura, северный поток — 2, электричество