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Европе предрекли масштабные отключения электричества
Европе предрекли масштабные отключения электричества - РИА Новости, 16.11.2021
Европе предрекли масштабные отключения электричества
Нехватка запасов газа в Европе может привести к масштабным сбоям в подаче электроэнергии в регионе, считает глава одного из крупнейших мировых сырьевых... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T20:04
2021-11-16T20:04
экономика
в мире
природный газ
европа
the daily telegraph
trafigura
северный поток — 2
электричество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Нехватка запасов газа в Европе может привести к масштабным сбоям в подаче электроэнергии в регионе, считает глава одного из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura Джереми Вейр (Jeremy Weir)Газ имеет решающее значение для энергоснабжения Европы, в частности Британии: более 22 миллионов домохозяйств подключены к газовой сети, в 2020 году 38% купленного газа в стране было использовано для отопления жилых помещений, 29% - для производства электроэнергии и 11% - для промышленных и коммерческих нужд.Британские энергокомпании уже испытывают трудности на фоне резко выросших мировых цен на газ, некоторые из них объявили, что не могут выполнить обязательства перед потребителями.Ранее во вторник цены на газ в Европе впервые с конца октября пробили отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров. Цены на топливо начали резко расти после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".
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экономика, в мире, природный газ, европа, the daily telegraph, trafigura, северный поток — 2, электричество
20:04 16.11.2021
 
Европе предрекли масштабные отключения электричества

Глава Trafigura Вейр: дефицит газа может привести к отключениям электричества в Европе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Нехватка запасов газа в Европе может привести к масштабным сбоям в подаче электроэнергии в регионе, считает глава одного из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura Джереми Вейр (Jeremy Weir)
"Откровенно говоря, у нас сейчас недостаточно газа. Мы не делаем запасы на зимний период, поэтому существует реальное беспокойство. Если зима будет холодной, в Европе могут появиться масштабные отключения электроэнергии", - приводит слова Вейра британская газета The Telegraph.
Газ имеет решающее значение для энергоснабжения Европы, в частности Британии: более 22 миллионов домохозяйств подключены к газовой сети, в 2020 году 38% купленного газа в стране было использовано для отопления жилых помещений, 29% - для производства электроэнергии и 11% - для промышленных и коммерческих нужд.
Британские энергокомпании уже испытывают трудности на фоне резко выросших мировых цен на газ, некоторые из них объявили, что не могут выполнить обязательства перед потребителями.
Ранее во вторник цены на газ в Европе впервые с конца октября пробили отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров. Цены на топливо начали резко расти после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".
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ЭкономикаВ миреПриродный газЕвропаThe Daily TelegraphTrafiguraСеверный поток — 2Электричество
 
 
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