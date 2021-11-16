На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
На Камчатке дали три года виновникам ДТП с рейсовыми автобусами, где погибли два человека
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя - РИА Новости. Водитель автобуса, который в марте врезался в другой рейсовый автобус, из-за чего погибли два человека, получил три года лишения свободы, сообщили в пресс-службе Камчатской краевой прокуратуры.
ДТП с участием двух автобусов произошло 3 марта на 54-м километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. Мужчина, управляя междугородним автобусом, перевозившим восемь пассажиров, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся навстречу автобусом, в котором находились 25 пассажиров. Погибли два человека, включая одного из водителей, пострадали 12 человек, семь из их были госпитализированы.
"Приговором суда подсудимый признан виновным в инкриминируемом деянии, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении и лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года шесть месяцев", - сообщили в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что мужчину судили по части 5 статьи 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.