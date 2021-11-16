https://ria.ru/20211116/dtp-1759218356.html

На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами

На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами - РИА Новости, 16.11.2021

На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами

Водитель автобуса, который в марте врезался в другой рейсовый автобус, из-за чего погибли два человека, получил три года лишения свободы, сообщили в... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T03:54

2021-11-16T03:54

2021-11-16T03:54

происшествия

дтп

петропавловск-камчатский

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя - РИА Новости. Водитель автобуса, который в марте врезался в другой рейсовый автобус, из-за чего погибли два человека, получил три года лишения свободы, сообщили в пресс-службе Камчатской краевой прокуратуры.ДТП с участием двух автобусов произошло 3 марта на 54-м километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. Мужчина, управляя междугородним автобусом, перевозившим восемь пассажиров, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся навстречу автобусом, в котором находились 25 пассажиров. Погибли два человека, включая одного из водителей, пострадали 12 человек, семь из их были госпитализированы.В ведомстве уточнили, что мужчину судили по части 5 статьи 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

https://ria.ru/20211115/dtp-1759197457.html

петропавловск-камчатский

россия

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происшествия, дтп, петропавловск-камчатский, россия