https://ria.ru/20211116/delo-1759243660.html

На Урале возбудили дело против мужчины, чьи жена и дети погибли при пожаре

На Урале возбудили дело против мужчины, чьи жена и дети погибли при пожаре - РИА Новости, 16.11.2021

На Урале возбудили дело против мужчины, чьи жена и дети погибли при пожаре

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" в отношении жителя Челябинской области, супруга и двое маленьких... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:54

2021-11-16T10:54

2021-11-16T10:54

происшествия

челябинская область

копейск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" в отношении жителя Челябинской области, супруга и двое маленьких детей которого погибли при пожаре в жилом доме Копейска, сообщило во вторник СУСК.Ранее сообщалось, что женщина с двумя маленькими детьми погибла в понедельник при пожаре в садовом доме в дачном поселке в Копейске, прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Уточнялось, что причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Позже СУСК сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).По данным СУСК, в начале ноября 2021 года подозреваемый самостоятельно установил газовое оборудование и газовый баллон для отопления в своем доме в Копейске, не обладая специальными навыками и профессиональными познаниями. И 15 ноября из-за неправильно установленного газового оборудования произошла утечка газа с последующем возгоранием. В результате погибли супруга подозреваемого и дети."Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210707/pozhary-1740214260.html

челябинская область

копейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, копейск, следственный комитет россии (ск рф)