На Урале возбудили дело против мужчины, чьи жена и дети погибли при пожаре
На Урале возбудили дело против мужчины, чья семья погибла при пожаре из-за утечки газа
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" в отношении жителя Челябинской области, супруга и двое маленьких детей которого погибли при пожаре в жилом доме Копейска, сообщило во вторник СУСК.
Ранее сообщалось, что женщина с двумя маленькими детьми погибла в понедельник при пожаре в садовом доме в дачном поселке в Копейске, прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Уточнялось, что причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Позже СУСК сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
По данным СУСК, в начале ноября 2021 года подозреваемый самостоятельно установил газовое оборудование и газовый баллон для отопления в своем доме в Копейске, не обладая специальными навыками и профессиональными познаниями. И 15 ноября из-за неправильно установленного газового оборудования произошла утечка газа с последующем возгоранием. В результате погибли супруга подозреваемого и дети.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.