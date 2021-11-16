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На Урале возбудили дело против мужчины, чьи жена и дети погибли при пожаре
На Урале возбудили дело против мужчины, чьи жена и дети погибли при пожаре - РИА Новости, 16.11.2021
На Урале возбудили дело против мужчины, чьи жена и дети погибли при пожаре
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" в отношении жителя Челябинской области, супруга и двое маленьких... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:54
2021-11-16T10:54
происшествия
челябинская область
копейск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" в отношении жителя Челябинской области, супруга и двое маленьких детей которого погибли при пожаре в жилом доме Копейска, сообщило во вторник СУСК.Ранее сообщалось, что женщина с двумя маленькими детьми погибла в понедельник при пожаре в садовом доме в дачном поселке в Копейске, прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Уточнялось, что причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Позже СУСК сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).По данным СУСК, в начале ноября 2021 года подозреваемый самостоятельно установил газовое оборудование и газовый баллон для отопления в своем доме в Копейске, не обладая специальными навыками и профессиональными познаниями. И 15 ноября из-за неправильно установленного газового оборудования произошла утечка газа с последующем возгоранием. В результате погибли супруга подозреваемого и дети."Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.
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челябинская область
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происшествия, челябинская область, копейск, следственный комитет россии (ск рф)
10:54 16.11.2021
 
На Урале возбудили дело против мужчины, чьи жена и дети погибли при пожаре

На Урале возбудили дело против мужчины, чья семья погибла при пожаре из-за утечки газа

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : СК РФ
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" в отношении жителя Челябинской области, супруга и двое маленьких детей которого погибли при пожаре в жилом доме Копейска, сообщило во вторник СУСК.
Ранее сообщалось, что женщина с двумя маленькими детьми погибла в понедельник при пожаре в садовом доме в дачном поселке в Копейске, прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Уточнялось, что причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Позже СУСК сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
По данным СУСК, в начале ноября 2021 года подозреваемый самостоятельно установил газовое оборудование и газовый баллон для отопления в своем доме в Копейске, не обладая специальными навыками и профессиональными познаниями. И 15 ноября из-за неправильно установленного газового оборудования произошла утечка газа с последующем возгоранием. В результате погибли супруга подозреваемого и дети.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 10:37
Крупные пожары в жилых домах в России в 2020-2021 годах
 
ПроисшествияЧелябинская областьКопейскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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