https://ria.ru/20211116/covid-19-1759336169.html

Источник заявил о стойком иммунитете после перенесенного COVID-19

Источник заявил о стойком иммунитете после перенесенного COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021

Источник заявил о стойком иммунитете после перенесенного COVID-19

Перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, число повторных заражений крайне мало, сообщил РИА Новости источник в Минздраве. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:32

2021-11-16T17:32

2021-11-16T17:51

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, число повторных заражений крайне мало, сообщил РИА Новости источник в Минздраве."Анализ данных о повторных заболеваниях в России говорит о том, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, в связи с чем число повторных заболеваний крайне мало. В этой связи эксперты ведомства обсуждают вопрос изменения заболевании с шести месяцев до года", - сказал он.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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