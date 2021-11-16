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Источник заявил о стойком иммунитете после перенесенного COVID-19
Источник заявил о стойком иммунитете после перенесенного COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021
Источник заявил о стойком иммунитете после перенесенного COVID-19
Перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, число повторных заражений крайне мало, сообщил РИА Новости источник в Минздраве. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:32
2021-11-16T17:32
2021-11-16T17:51
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, число повторных заражений крайне мало, сообщил РИА Новости источник в Минздраве."Анализ данных о повторных заболеваниях в России говорит о том, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, в связи с чем число повторных заболеваний крайне мало. В этой связи эксперты ведомства обсуждают вопрос изменения заболевании с шести месяцев до года", - сказал он.
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:32 16.11.2021 (обновлено: 17:51 16.11.2021)
Источник заявил о стойком иммунитете после перенесенного COVID-19
Источник: перенесенный COVID-19 формирует стойкий иммунитет, повторных заражений мало