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Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях - РИА Новости, 16.11.2021
Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
Самостоятельное применение антибиотиков для лечения коронавирусной инфекции может помешать выздоровлению и ухудшить состояние больного, предупредил в интервью... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T02:15
2021-11-16T02:15
2021-11-16T10:52
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борис чурадзе
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Самостоятельное применение антибиотиков для лечения коронавирусной инфекции может помешать выздоровлению и ухудшить состояние больного, предупредил в интервью радио Sputnik главный врач сети клиник "К+31", кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.Антибиотики эффективны только в борьбе с бактериальными инфекциями, а вирусные заболевания не служат показанием к их применению, пояснил врач. Такие препараты назначают пациентам с COVID-19 при одном условии: если заражение коронавирусом SARS-CoV-2 привело к развитию в организме других патогенов.Несвоевременный прием антибиотиков приведет к ослаблению иммунного ответа, продолжил он."Антибактериальные препараты могут негативно влиять на качество иммунного ответа. Задача иммунной системы — бороться с вирусной инфекцией, а нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами", — объяснил Чурадзе.Кроме того, используя антибиотики без необходимости, мы способствуем росту устойчивости болезнетворных микроорганизмов к этим препаратам, добавил он."Принимая антибиотик без показания, мы повышаем устойчивость флоры к этому антибиотику, и когда он действительно будет необходим, то окажется уже неэффективен", — отметил Чурадзе.При назначении антибиотика очень важна доза и тот промежуток времени, в течение которого он будет приниматься, и определить все это должен врач.Пациенту с COVID-19 нужно обращаться за дополнительной консультацией к специалисту при появлении определенных симптомов, пояснил кандидат медицинских наук.Предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции и резко снизить риск заражения ею можно с помощью вакцинации.
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общество, медицина, здоровье, россия, коронавирус covid-19, борис чурадзе
02:15 16.11.2021 (обновлено: 10:52 16.11.2021)
Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
Врач Чурадзе: самостоятельный прием антибиотиков при COVID-19 ослабляет иммунный ответ
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Самостоятельное применение антибиотиков для лечения коронавирусной инфекции может помешать выздоровлению и ухудшить состояние больного, предупредил в интервью радио Sputnik
главный врач сети клиник "К+31", кандидат медицинских наук Борис Чурадзе
.
Антибиотики эффективны только в борьбе с бактериальными инфекциями, а вирусные заболевания не служат показанием к их применению, пояснил врач. Такие препараты назначают пациентам с COVID-19 при одном условии: если заражение коронавирусом SARS-CoV-2 привело к развитию в организме других патогенов.
"У пациентов с COVID-19 часто вторым этапом присоединяется бактериальная инфекция, но до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны. Антибиотики применяются только для лечения бактериальной инфекции", — уточнил врач.
Несвоевременный прием антибиотиков приведет к ослаблению иммунного ответа, продолжил он.
"Антибактериальные препараты могут негативно влиять на качество иммунного ответа. Задача иммунной системы — бороться с вирусной инфекцией, а нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами", — объяснил Чурадзе.
Кроме того, используя антибиотики без необходимости, мы способствуем росту устойчивости болезнетворных микроорганизмов к этим препаратам, добавил он.
"Принимая антибиотик без показания, мы повышаем устойчивость флоры к этому антибиотику, и когда он действительно будет необходим, то окажется уже неэффективен", — отметил Чурадзе.
При назначении антибиотика очень важна доза и тот промежуток времени, в течение которого он будет приниматься, и определить все это должен врач.
Пациенту с COVID-19 нужно обращаться за дополнительной консультацией к специалисту при появлении определенных симптомов, пояснил кандидат медицинских наук.
"В случае длительно сохраняющейся лихорадки, при наличии температуры выше 38 градусов в течение трех и более дней, при появлении признаков дыхательной недостаточности, при усилении одышки, при снижении сатурации ниже 95, при нарастании слабости нужно обратиться за медицинской помощью", — сказал Чурадзе.
Предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции и резко снизить риск заражения ею можно с помощью вакцинации.