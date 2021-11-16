https://ria.ru/20211116/covid-19-1759213848.html

Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях

Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях - РИА Новости, 16.11.2021

Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях

Самостоятельное применение антибиотиков для лечения коронавирусной инфекции может помешать выздоровлению и ухудшить состояние больного, предупредил в интервью... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T02:15

2021-11-16T02:15

2021-11-16T10:52

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борис чурадзе

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Самостоятельное применение антибиотиков для лечения коронавирусной инфекции может помешать выздоровлению и ухудшить состояние больного, предупредил в интервью радио Sputnik главный врач сети клиник "К+31", кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.Антибиотики эффективны только в борьбе с бактериальными инфекциями, а вирусные заболевания не служат показанием к их применению, пояснил врач. Такие препараты назначают пациентам с COVID-19 при одном условии: если заражение коронавирусом SARS-CoV-2 привело к развитию в организме других патогенов.Несвоевременный прием антибиотиков приведет к ослаблению иммунного ответа, продолжил он."Антибактериальные препараты могут негативно влиять на качество иммунного ответа. Задача иммунной системы — бороться с вирусной инфекцией, а нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами", — объяснил Чурадзе.Кроме того, используя антибиотики без необходимости, мы способствуем росту устойчивости болезнетворных микроорганизмов к этим препаратам, добавил он."Принимая антибиотик без показания, мы повышаем устойчивость флоры к этому антибиотику, и когда он действительно будет необходим, то окажется уже неэффективен", — отметил Чурадзе.При назначении антибиотика очень важна доза и тот промежуток времени, в течение которого он будет приниматься, и определить все это должен врач.Пациенту с COVID-19 нужно обращаться за дополнительной консультацией к специалисту при появлении определенных симптомов, пояснил кандидат медицинских наук.Предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции и резко снизить риск заражения ею можно с помощью вакцинации.

https://ria.ru/20211110/protivovirusnye-1758294439.html

https://ria.ru/20211104/revaktsinatsiya-1757540872.html

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общество, медицина, здоровье, россия, коронавирус covid-19, борис чурадзе