https://ria.ru/20211116/byudzhet-1759330584.html

Бюджет Вологодской области сохранит социальную направленность

Бюджет Вологодской области сохранит социальную направленность - РИА Новости, 16.11.2021

Бюджет Вологодской области сохранит социальную направленность

Вологодские депутаты одобрили проект бюджета области на 2022 год и два плановых периода, куда впервые были включены тысячи предложений вологжан по улучшению... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:10

2021-11-16T17:10

2021-11-16T17:10

вологодская область

андрей луценко

благоустройство

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ВОЛОГДА, 16 ноя – РИА Новости. Вологодские депутаты одобрили проект бюджета области на 2022 год и два плановых периода, куда впервые были включены тысячи предложений вологжан по улучшению жизни в городах и районах области, сообщает пресс-служба регионального парламента.Об основных параметрах бюджета области на 2022 год и два плановых периода рассказала и.о. начальника регионального департамента финансов Татьяна Голыгина. По ее словам, в следующем году доходы области составят 106,6 миллиарда рублей, расходы - 107,9 миллиарда рублей. Дефицит сформирован на уровне 1,3 миллиарда рублей, и он полностью обеспечен остатками средств прошлого года, говорится в сообщении."Расходная часть бюджета традиционно сохранит социальную направленность. В 2022 году на решение социально значимых вопросов будет направлен 61% от общего объема расходов. На поддержку отраслей национальной экономики будет направлено 25,7 миллиарда рублей, это 24% от объема расходов. Что касается основных госпрограмм, на развитие образования в 2022 году запланировано 21,3 миллиарда рублей, на развитие здравоохранения за счет областного бюджета будет направлено 15 миллиардов, что выше уровня этого года на 1,1 миллиарда. На госпрограмму "Социальная поддержка граждан" запланировано выделить 21,5 миллиарда рублей, сфера культуры получит 2,2 миллиарда, агропромышленный комплекс - 3,4 миллиарда рублей", - приводит пресс-служба слова Голыгиной.По словам председателя Заксобрания области Андрея Луценко, трехлетний бюджет – 55 миллиардов рублей – является не просто рекордным и сбалансированным: в проекте учтены предложения вологжан, которые они высказывали в рамках проекта "Градсоветы: общее дело", на форумах и круглых столах, и вошли в народную программу "Единой России".Он отметил, что работа над проектом бюджета будет продолжена в постоянных комитетах Заксобрания. В окончательной редакции бюджет будет принят 8 декабря.

https://ria.ru/20211115/soderzhanie-1759183986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей луценко, благоустройство