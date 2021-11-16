https://ria.ru/20211116/bronetekhnika-1759332614.html

В Армении заявили об уничтожении десяти единиц азербайджанской бронетехники

В Армении заявили об уничтожении десяти единиц азербайджанской бронетехники - РИА Новости, 16.11.2021

В Армении заявили об уничтожении десяти единиц азербайджанской бронетехники

Минобороны Армении заявило во вторник об уничтожении или выводе из строя на границе порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники во время боев на границе с... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:17

2021-11-16T17:17

2021-11-16T17:22

в мире

минобороны армении

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Минобороны Армении заявило во вторник об уничтожении или выводе из строя на границе порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники во время боев на границе с Азербайджаном.Отмечается, что интенсивность боев не снижается."Противник продолжает применять артиллерийские средства, бронетехнику и различное стрелковое оружие", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20211116/unichtozhenie-1759328644.html

армения

азербайджан

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