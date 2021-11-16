Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/bronetekhnika-1759332614.html
В Армении заявили об уничтожении десяти единиц азербайджанской бронетехники
В Армении заявили об уничтожении десяти единиц азербайджанской бронетехники - РИА Новости, 16.11.2021
В Армении заявили об уничтожении десяти единиц азербайджанской бронетехники
Минобороны Армении заявило во вторник об уничтожении или выводе из строя на границе порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники во время боев на границе с... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:17
2021-11-16T17:22
в мире
минобороны армении
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732119143_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_332b0139517168e9ad1eb7780e5bfd33.jpg
ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Минобороны Армении заявило во вторник об уничтожении или выводе из строя на границе порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники во время боев на границе с Азербайджаном.Отмечается, что интенсивность боев не снижается."Противник продолжает применять артиллерийские средства, бронетехнику и различное стрелковое оружие", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20211116/unichtozhenie-1759328644.html
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732119143_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_9d8a05c760ead36ef0183a8658f66d4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, минобороны армении, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
17:17 16.11.2021 (обновлено: 17:22 16.11.2021)
 
В Армении заявили об уничтожении десяти единиц азербайджанской бронетехники

Минобороны Армении заявило об уничтожении десяти единиц азербайджанской бронетехники

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазбитая армянская гаубица у дороги в Физули
Разбитая армянская гаубица у дороги в Физули - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Минобороны Армении заявило во вторник об уничтожении или выводе из строя на границе порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники во время боев на границе с Азербайджаном.
"В результате действий армянской стороны противник понес большие потери живой силы, около 10 единиц бронетехники уничтожены или выведены из строя. У армянской стороны также есть потери. Данные уточняются" - говорится в сообщении.
Отмечается, что интенсивность боев не снижается.
"Противник продолжает применять артиллерийские средства, бронетехнику и различное стрелковое оружие", - отметили в ведомстве.
Уничтожение военной техники Азербайджана в Армении
Вчера, 17:03
Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанской техники
 
В миреМинобороны АрменииАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
00:14Глава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКС
00:10В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
00:00Жилье в России станет недоступнее, предупредили эксперты
23:54Вучич рассказал о своем предложении Путину по российскому газу
Лента новостейМолния
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристамиГлава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКСВ Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с РоссиейЖилье в России станет недоступнее, предупредили экспертыВучич рассказал о своем предложении Путину по российскому газу