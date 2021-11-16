https://ria.ru/20211116/bolgariya-1759382276.html

Партия "Продолжаем перемены" победила на выборах в Болгарии

Партия "Продолжаем перемены" победила на выборах в Болгарии - РИА Новости, 16.11.2021

Партия "Продолжаем перемены" победила на выборах в Болгарии

Центристская партия "Продолжаем перемены", образованная в сентябре, одержала победу на третьих в этом году парламентских выборах в Болгарии с 25,67% голосов... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T23:28

2021-11-16T23:28

2021-11-16T23:29

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СОФИЯ, 16 ноя – РИА Новости. Центристская партия "Продолжаем перемены", образованная в сентябре, одержала победу на третьих в этом году парламентских выборах в Болгарии с 25,67% голосов после завершения обработки бюллетеней, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).Второе место заняла правая коалиция ГЕРБ-СДС, которую поддержали 22,74% избирателей.За ней следует "Движение за права и свободы", отстаивающее интересы турецкого меньшинства, с 13%.Далее идут Болгарская социалистическая партия, набирающая 10,21%, и популистская партия "Есть такой народ", за которую отдали голоса 9,52% избирателей.Кроме того, четырехпроцентный барьер для прохождения в Народное собрание преодолевают правоцентристская коалиция "Демократическая Болгария" (6,37%) и националистическая партия "Возрождение" (4,86%).Парламентские выборы и выборы президента прошли в Болгарии 14 ноября. Отличительной их чертой стала низкая явка, которая, по оценкам социологических агентств, не достигла 40%.

https://ria.ru/20211116/bolgariya-1759382093.html

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в мире, выборы, болгария