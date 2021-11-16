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Партия "Продолжаем перемены" победила на выборах в Болгарии
Партия "Продолжаем перемены" победила на выборах в Болгарии - РИА Новости, 16.11.2021
Партия "Продолжаем перемены" победила на выборах в Болгарии
Центристская партия "Продолжаем перемены", образованная в сентябре, одержала победу на третьих в этом году парламентских выборах в Болгарии с 25,67% голосов... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T23:28
2021-11-16T23:29
в мире
выборы
болгария
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СОФИЯ, 16 ноя – РИА Новости. Центристская партия "Продолжаем перемены", образованная в сентябре, одержала победу на третьих в этом году парламентских выборах в Болгарии с 25,67% голосов после завершения обработки бюллетеней, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).Второе место заняла правая коалиция ГЕРБ-СДС, которую поддержали 22,74% избирателей.За ней следует "Движение за права и свободы", отстаивающее интересы турецкого меньшинства, с 13%.Далее идут Болгарская социалистическая партия, набирающая 10,21%, и популистская партия "Есть такой народ", за которую отдали голоса 9,52% избирателей.Кроме того, четырехпроцентный барьер для прохождения в Народное собрание преодолевают правоцентристская коалиция "Демократическая Болгария" (6,37%) и националистическая партия "Возрождение" (4,86%).Парламентские выборы и выборы президента прошли в Болгарии 14 ноября. Отличительной их чертой стала низкая явка, которая, по оценкам социологических агентств, не достигла 40%.
https://ria.ru/20211116/bolgariya-1759382093.html
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в мире, выборы, болгария
23:28 16.11.2021 (обновлено: 23:29 16.11.2021)
 
Партия "Продолжаем перемены" победила на выборах в Болгарии

Партия "Продолжаем перемены" победила на выборах в Болгарии, набрав 25,67% голосов

© AP Photo / Visar KryeziuЖенщина на избирательном участке в городе Банкя во время парламентских выборов в Болгарии
Женщина на избирательном участке в городе Банкя во время парламентских выборов в Болгарии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Visar Kryeziu
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СОФИЯ, 16 ноя – РИА Новости. Центристская партия "Продолжаем перемены", образованная в сентябре, одержала победу на третьих в этом году парламентских выборах в Болгарии с 25,67% голосов после завершения обработки бюллетеней, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
Второе место заняла правая коалиция ГЕРБ-СДС, которую поддержали 22,74% избирателей.
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Президент Болгарии набрал 49,41% голосов в первом туре выборов
За ней следует "Движение за права и свободы", отстаивающее интересы турецкого меньшинства, с 13%.
Далее идут Болгарская социалистическая партия, набирающая 10,21%, и популистская партия "Есть такой народ", за которую отдали голоса 9,52% избирателей.
Кроме того, четырехпроцентный барьер для прохождения в Народное собрание преодолевают правоцентристская коалиция "Демократическая Болгария" (6,37%) и националистическая партия "Возрождение" (4,86%).
Парламентские выборы и выборы президента прошли в Болгарии 14 ноября. Отличительной их чертой стала низкая явка, которая, по оценкам социологических агентств, не достигла 40%.
София, столица Болгарии - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
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В Болгарии женщина съела квитанцию о голосовании
 
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