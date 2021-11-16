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https://ria.ru/20211116/bolgariya-1759382093.html
Президент Болгарии набрал 49,41% голосов в первом туре выборов
Президент Болгарии набрал 49,41% голосов в первом туре выборов - РИА Новости, 16.11.2021
Президент Болгарии набрал 49,41% голосов в первом туре выборов
Действующий президент Болгарии Румен Радев получает 49,41% голосов на выборах в Болгарии после завершения обработки бюллетеней, сообщила Центральная... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T23:21
2021-11-16T23:23
в мире
выборы
болгария
румен радев
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СОФИЯ, 15 ноя – РИА Новости. Действующий президент Болгарии Румен Радев получает 49,41% голосов на выборах в Болгарии после завершения обработки бюллетеней, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).Данного показателя недостаточно для победы в первом туре, поэтому 21 ноября состоится второй тур, в котором соперником Радева станет представитель партии ГЕРБ Атанас Герджиков, поддержанный 22,82% избирателей.Третье место занимает глава Движения за права и свободы, отстаивающего интересы турецкого меньшинства, Мустафа Карадайы, который набрал 11,57%.Далее следуют лидер националистической партии "Возрождение" Костадин Костадинов, за которого отдали голоса 3,93% избирателей, и председатель Верховного кассационного суда Лозан Панов с 3,68%.В Болгарии 14 ноября прошли третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента.Отличительной чертой выборов стала низкая явка, которая не достигла 40%.
https://ria.ru/20211115/bolgariya-1759195676.html
https://ria.ru/20211114/kvitantsiya-1759025697.html
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в мире, выборы, болгария, румен радев
23:21 16.11.2021 (обновлено: 23:23 16.11.2021)
 
Президент Болгарии набрал 49,41% голосов в первом туре выборов

Президент Болгарии Радев набрал 49,41% голосов после завершения обработки бюллетеней

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Болгарии Румен Радев на избирательном участке в Софии
Кандидат в президенты Болгарии Румен Радев на избирательном участке в Софии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СОФИЯ, 15 ноя – РИА Новости. Действующий президент Болгарии Румен Радев получает 49,41% голосов на выборах в Болгарии после завершения обработки бюллетеней, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
Данного показателя недостаточно для победы в первом туре, поэтому 21 ноября состоится второй тур, в котором соперником Радева станет представитель партии ГЕРБ Атанас Герджиков, поддержанный 22,82% избирателей.
Агитационные плакаты на одной из улиц в Софии перед парламентскими выборами в Болгарии - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 20:31
Партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах в Болгарии
Третье место занимает глава Движения за права и свободы, отстаивающего интересы турецкого меньшинства, Мустафа Карадайы, который набрал 11,57%.
Далее следуют лидер националистической партии "Возрождение" Костадин Костадинов, за которого отдали голоса 3,93% избирателей, и председатель Верховного кассационного суда Лозан Панов с 3,68%.
В Болгарии 14 ноября прошли третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента.
Отличительной чертой выборов стала низкая явка, которая не достигла 40%.
София, столица Болгарии - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 20:18
В Болгарии женщина съела квитанцию о голосовании
 
В миреВыборыБолгарияРумен Радев
 
 
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