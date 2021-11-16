https://ria.ru/20211116/bolgariya-1759282750.html

Озвучены новые требования к туристам на горнолыжных курортах Болгарии

Озвучены новые требования к туристам на горнолыжных курортах Болгарии - РИА Новости, 16.11.2021

Озвучены новые требования к туристам на горнолыжных курортах Болгарии

Министр туризма Болгарии Стелла Балтова обсудила с представителями турбизнеса правила, которые будут действовать на горнолыжных курортах страны в новом зимнем... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:18

2021-11-16T18:18

2021-11-16T18:18

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Министр туризма Болгарии Стелла Балтова обсудила с представителями турбизнеса правила, которые будут действовать на горнолыжных курортах страны в новом зимнем сезоне, сообщает АТОР.Документ об отсутствии коронавируса для заселения в отель и доступа к подъемникам требовать не будут. А вот в ресторанах, а также при пользовании дополнительными услугами в объектах размещения (спа, массажем, бассейном) попросят показать "зеленый сертификат" — документ о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании или наличии отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов.Согласно антиковидным мерам, на курортах нужно будет носить маску и соблюдать социальную дистанцию.При этом специальных карантинных отелей не планируется. Если турист подхватит COVID-19, его отправят проходить лечение в больницу. Покрыть госпитализацию должна заранее приобретенная страховка.

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/avia-1759271170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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