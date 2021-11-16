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Конюшковскую улицу в Москве сделают комфортной для пешеходов в 2022 году
Конюшковскую улицу в Москве сделают комфортной для пешеходов в 2022 году - РИА Новости, 16.11.2021
Конюшковскую улицу в Москве сделают комфортной для пешеходов в 2022 году
Конюшковскую улицу в центре Москвы благоустроят в 2022 году, сделав более комфортной для пешеходов, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:03
2021-11-16T17:03
2021-11-16T17:03
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Конюшковскую улицу в центре Москвы благоустроят в 2022 году, сделав более комфортной для пешеходов, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин."В 2021 году мы провели благоустройство Красной Пресни. В планах на будущий год – Конюшковская улица, связывающая Пресню с площадью Свободной России и набережной Москвы-реки. Основная цель благоустройства – сделать Конюшковскую улицу более комфортной для пешеходов. В рамках проекта в районе Малого Конюшковского переулка будет организован новый пешеходный переход", - написал мэр в личном блоге.Он уточнил, что высказать мнение о проекте благоустройства Конюшковской улицы можно на платформе "Активный гражданин".
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