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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211116/biryukov-1759252158.html
Бирюков: работы по созданию в Москве "Парка Яуза" выполнены на 50%
Бирюков: работы по созданию в Москве "Парка Яуза" выполнены на 50% - РИА Новости, 16.11.2021
Бирюков: работы по созданию в Москве "Парка Яуза" выполнены на 50%
Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили половину работ по созданию "Парка Яуза", который станет самым протяженным экологическим парком в Европе,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:26
2021-11-16T11:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили половину работ по созданию "Парка Яуза", который станет самым протяженным экологическим парком в Европе, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Создание "Парка Яуза" - самый крупный проект благоустройства в столице, его общая площадь составит более 350 гектаров. На сегодняшний день работы выполнены на 50%, проект реализуется в несколько этапов, на каждом из них благоустраиваются определенные участки вдоль Яузы и ее притоков", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что новый современный парк создается на месте запущенных территорий. Благодаря проводимому благоустройству, у москвичей появится возможность отдыхать возле реки."На первом этапе, в 2016 году, привели в порядок территорию поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда, год спустя обновили скверы вдоль Тенистого и Лазоревого проездов, обновили "Парк спорта Яуза" и сделали "Сад будущего" на месте усадьбы Леоново. В 2019 году благоустроили территорию вдоль Заповедной улицы, в этом году провели масштабные работы на двух участках поймы реки Чермянки", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в планах на ближайшие годы - благоустройство участков вдоль Северодвинской улицы, от Широкой до Енисейской улицы, вдоль Олонецкого проезда и Сухонской улицы, от улицы Декабристов до улицы Мусоргского, у Ростокинской камвольно-отделочной фабрики и Ростокинского акведука.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы
11:26 16.11.2021
 

Бирюков: работы по созданию в Москве "Парка Яуза" выполнены на 50%

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили половину работ по созданию "Парка Яуза", который станет самым протяженным экологическим парком в Европе, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Создание "Парка Яуза" - самый крупный проект благоустройства в столице, его общая площадь составит более 350 гектаров. На сегодняшний день работы выполнены на 50%, проект реализуется в несколько этапов, на каждом из них благоустраиваются определенные участки вдоль Яузы и ее притоков", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что новый современный парк создается на месте запущенных территорий. Благодаря проводимому благоустройству, у москвичей появится возможность отдыхать возле реки.
"На первом этапе, в 2016 году, привели в порядок территорию поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда, год спустя обновили скверы вдоль Тенистого и Лазоревого проездов, обновили "Парк спорта Яуза" и сделали "Сад будущего" на месте усадьбы Леоново. В 2019 году благоустроили территорию вдоль Заповедной улицы, в этом году провели масштабные работы на двух участках поймы реки Чермянки", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в планах на ближайшие годы - благоустройство участков вдоль Северодвинской улицы, от Широкой до Енисейской улицы, вдоль Олонецкого проезда и Сухонской улицы, от улицы Декабристов до улицы Мусоргского, у Ростокинской камвольно-отделочной фабрики и Ростокинского акведука.
"В итоге будет сформирован самый протяженный экологический парк в Европе - более 16 км, территория будущего "Парка Яуза" пройдет по всему северо-востоку Москвы. Это будет огромная рекреационная экологическая зона, которая позволит обеспечить комфортный и полноценный отдых москвичей и гостей столицы", - подчеркнул заммэра.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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